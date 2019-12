Dienstverlening | De meest gelezen artikelen van 2019

Wat mocht je het afgelopen jaar absoluut niet missen op het gebied van burgerzaken, communicatie en (digitale) dienstverlening van de gemeente? De 10 meest gelezen artikelen op een rij.

1. Werken op een stembureau: wat verdient het?

2019 was het jaar van de verkiezingen: voor de Provinciale Staten, de waterschappen en het Europees Parlement. Om het stemproces in goede banen te leiden zijn er op de stembureaus heel wat handjes nodig. Gemeente.nu stelde de vraag: wat schuift dit werk eigenlijk, en hoe werf je (genoeg) leden en tellers?

2. Gemeenten blijven toch WhatsApp gebruiken

Gemeenten kunnen na 7 december alsnog gebruik blijven maken van WhatsApp, maar in een andere vorm, zeggen leveranciers. WhatsApp krijgt het niet voor elkaar helderheid te bieden aan gemeenten. Eerst leek het erop dat de lokale overheid in Nederland volledig in de ban ging, dat bleek later toch niet zo. Maar nog steeds zit er ruis op de lijn.

3. Zoektocht naar ‘juridische gevolgen’ burgerlijke staat

Gemeenten mogen de burgerlijke staat van inwoners niet wijzigen van ‘gescheiden’ naar ‘alleengaand’. De juridische gevolgen beletten dit volgens minister Dekker voor Rechtsbescherming. Maar hoe zit dit precies?

4. Gezocht: inwoners die meedenken over werving ambtenaren

De Fryske Marren gaat inwoners betrekken bij werving en selectie van nieuwe medewerkers. De gemeente stelt daarvoor een sollicitatieraad samen en is op zoek naar inwoners die hierin zitting willen nemen. Een primeur, aldus de Friese gemeente.

5. Transformatie burgerzaken in volle gang, nu de medewerkers nog

Het aantal gemeenten dat bezig is met de transformatie van burgerzaken is gestegen en het aantal medewerkers op de afdelingen burger- of publiekszaken is gedaald. Bijna 40 procent van de gemeenten heeft te maken met medewerkers die niet mee kunnen of willen met de transformatie door digitalisering.

6. Geen vrije keuze in burgerlijke staat

Minister Dekker voor Rechtsbescherming ziet geen mogelijkheid om de registratie in de burgerlijke stand meer een vrije kwestie te maken, bijvoorbeeld door een andere registratie dan ‘gescheiden’. Dit omdat iedere burgerlijke staat zijn eigen juridische consequenties heeft. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen.

7. Melding vermissing rijbewijs verdwijnt bij gemeenten

Minister Van Nieuwenhuizen wil dat inwoners zelf online melding van verlies of diefstal van hun rijbewijs kunnen doen, waarbij het document direct ongeldig wordt. Een melding bij de gemeente is dan overbodig. Inwoners zonder digitale toegang kunnen nog wel bij burgerzaken terecht.

8. Digitaal verlengen rijbewijs breidt uit tot dertig gemeenten

Dertig gemeenten bieden de mogelijkheid om een rijbewijs online te verlengen, of gaan daar binnenkort toe over. Wel is hiervoor een Android smartphone met NFC nodig, andere telefoons of computers ondersteunen dit nog niet.

9. ‘Ruimhartig beleid voor registratie levenloos geboren kind’

Sinds februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Er is een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig om de registratie in de BRP te doen. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) adviseert om deze situatie niet onnodig ingewikkeld te maken.

10. ‘Gratis’ trouwen: lange wachttijden en niet overal mogelijk

Ten minste vijf gemeenten bieden niet de wettelijk verplichte mogelijkheid tot gratis trouwen. En in ongeveer de helft van de gemeenten geldt de kosteloze huwelijksvoltrekking alleen voor de eigen inwoners. De wachttijd kan oplopen tot negen maanden.