Aan de slag met werkvermogen – Wat levert a.s.r. Vitality op?

Elke werkgever vindt het belangrijk om ziekteverzuim terug te dringen, maar het versterken van werkvermogen en voorkomen van verminderd werkvermogen zijn minstens zo belangrijk. De kosten van verminderd vermogen zijn hoger dan die van ziekteverzuim én het risico op langdurige uitval neemt erdoor toe. Goed om dieper in te gaan op wat werkvermogen nu precies inhoudt en wat het nu kost als dit werkvermogen verminderd is. Wat zijn handvatten die werkvermogen versterken?

Eraan werken levert meer op

Inzetten op het vergroten van het werkvermogen levert veel op. Een hogere arbeidsproductiviteit voor alle medewerkers. Oók voor de medewerkers van wie het werkvermogen misschien op het eerste oog best op orde is. Daarnaast verkleint een hoog werkvermogen de kans op uitval. Dit betekent besparen op de extra kosten die voor langdurige ziekte worden gemaakt (vervanging, administratie, arbokosten).

Indicatietool a.s.r. Vitality: opbrengsten versus kosten

Vitale mensen zijn productiever, ‘leuker’ en zorgen goed voor klanten. a.s.r. Vitality is een bewegingsprogramma waarin fitte medewerkers centraal staan. Een kleine investering met een groots effect en mogelijke oplossing om werkvermogen te vergroten. Een handige indicatietool van Loyalis geeft inzicht in de voordelen van de inzet van a.s.r. Vitality, de kosten en opbrengsten. Wat zijn de effecten op de arbeidsproductiviteit

Over a.s.r. Vitality

Als werkgever zorg je graag goed voor je mensen. Je gunt iedereen een goede gezondheid. Bewegen helpt mensen mentaal en fysiek gezonder te maken. Het draagt bij aan productievere medewerkers, meer plezier op de werkvloer én minder ziekteverzuim. a.s.r Vitality helpt medewerkers voldoende te bewegen door ze wekelijks en maandelijks te belonen.

Over Loyalis

Goed werkgeverschap is belangrijk om uw personeel te binden en te boeien. Onze specialisten helpen u te investeren in een duurzame organisatie met vitale werknemers. Met een schat aan kennis van uw sector en sociale regelingen, kunnen we meer dan alleen verzekeren.

Loyalis. Uw gids in Inkomen & Zekerheid

