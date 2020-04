In 2020 organiseert Wagner voor het derde jaar een serie masterclasses over toekomstig leiderschap. Voor het eerst vindt de serie plaats terwijl we ons op een niet te miskennen breukvlak bevinden. Vanzelfsprekend heeft deze context invloed op de vorm en inhoud van de masterclasses.

Virtuele Studio Wagner

We kunnen elkaar niet fysiek ontmoeten, staan voor nieuwe uitdagingen en zoeken oplossingen. Tegelijkertijd is het juist nu belangrijk om vooruit te zien, nieuwe verbindingen te leggen en via ondernemerschap als eerste in de toekomst aan te komen. Daarom organiseren we de serie masterclasses dit jaar in de virtuele ruimte van Studio Wagner.

Duurzaam leiderschap

Het thema dat dit jaar centraal staat is duurzaam leiderschap. Duurzaamheid is hét sleutelbegrip van deze tijd en raakt aan alle facetten van onze samenleving. Het betreft niet alleen ons leefklimaat, maar omvat alle voorwaarden van onze existentie. Het begrip doet een appèl op ons vermogen om samen te leven in een wereld waarin we steeds meer van elkaar afhankelijk zijn. In hoeverre zijn we vanuit die afhankelijkheid in staat elkaar de ruimte te geven om ons ieder voor zich te ontplooien tot de persoon die we willen zijn? En hoe ziet de wereld eruit waarin we die persoon willen zijn?

Programma

Masterclass 1: Als eerste in de toekomst

Globale update: Prof. drs. Philip Wagner

Circulair leiderschap: Drs. Egbert Mulder

Masterclass 2: Leiderschap in een ongrijpbare wereld

De reis naar buiten: Leen de Waal MSc MA

De reis naar binnen: Drs. Ingrid Huting

Masterclass 3: Vitaliteit ontwikkelen

Talent ontwikkelen: Gerard Kemkers

Gezondheidsinterventies: Angelique Groot MMS

Masterclass 4: Good governance

Morele ontwikkeling: Prof. dr. Wim Dubbink

Governance als medicijn: Prof. drs. Philip Wagner

De Online Masterclasses Toekomstig Leiderschap bieden je:

De nieuwste inzichten op het gebied van duurzaam leiderschap.

Een frisse blik op de uitdagingen van vandaag en de kansen van morgen.

Interactie met inspirerende sprekers en deelnemers.

Gelegenheid om via het kennisplatform je netwerk uit te breiden en te versterken.

Kennis en ideeën waarmee je je visie op de toekomst verrijkt.

Data

Masterclass 1: 12 mei 2020

Masterclass 2: 19 mei 2020

Masterclass 3: 26 mei 2020

Masterclass 4: 10 juni 2020

Het programma ziet er als volgt uit:

16.15 – 16.30 uur: Virtual ontvangst en welkom

16.30 – 18.00 uur: Eerste inleiding en dialoog

18.00 – 19.00 uur: Pauze

19.00 – 20.30 uur: Tweede inleiding en dialoog

Investering

Opleidingskosten zonder PE registratie: € 475*

Opleidingskosten met PE registratie: € 675*

Voor alumni van Wagner programma’s geldt een kortingspercentage van 15%.

*De opleidingskosten zijn inclusief digitaal kennisplatform. De Masterclasses zijn vrijgesteld van BTW.