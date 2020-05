Coaching Post-hbo: Psychologie van de veranderende mens

Werken aan jezelf voor organisatietransformatie, om vitaler te zijn en duurzame inzetbaarheid van mensen te realiseren. In deze nieuwe Post-hbo opleiding leer je hoe je vanuit eigen kracht door coaching bij de ander persoonlijke ontwikkeling kunt faciliteren en stimuleren.

De kracht van het transformationele coachen is mensen tot inzicht, andere beleving en nieuw gedrag te laten komen, waarbij je de ander laat zien welke grensverleggende mogelijkheden hij of zij in zich heeft.

Programma opleiding coaching



Module 1: Het ik-gedeelte

Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, Overtuigingen ombuigen.

Module 2: Het ik-gedeelte

Reactiviteit en pro-activiteit, Aanwezigheid in het hier en nu.

Module 3: Ik & de ander

Coaching met jezelf als instrument, Volledige boodschap geven.

Module 4: Ik & de ander

Precisievragen stellen, Organisatieopstellingen.

Module 5: Ik & de ander

Relatiedag: Relationeel werk, Mensen ‘lezen’, Geweldloze communicatie.

Module 6: Het wij-gedeelte

Projectie en overdracht, The Work (Byron Katie), Beelden van elkaar onderzoeken.

Module 7: Zelfgeleide groep

De groep maakt en verzorgt haar eigen programma, Binding patronen uit Voice Dialogue.

Module 8: Omzien & vooruitblikken

Teamontwikkeling, 6 teambewegingen, je onderliggende angsten ombuigen, Pad van je leven.

Module 9: Examen

Geven van een examen coachgesprek.

Uitreiking diploma of certificaat.

Wat de Coachopleiding je brengt:

Je bent in staat om mensen in uitdagende situaties te begeleiden met coaching.

Je kunt werken met een grote diversiteit van coachtechnieken.

Je leert mensen het effect van hun doen, laten en handelen bij anderen begrijpen.

Je bent in staat professionele coaching in de praktijk op te zetten.

Je ontvangt het post-hbo diploma.

Startdata en locaties

De Coachopleiding bestaat uit 9 modules van 2 dagen en start op 4 juni 2020 bij Nieuw Allardsoog in Bakkeveen.

Meer informatie over de opleiding coaching?

Vraag direct de brochure aan