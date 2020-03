Nascholing: verward gedrag, seksueel misbruik, suïcide

Medilex heeft een ruim aanbod van onafhankelijke nascholing voor professionals bij onder meer gemeenten. Van studiedagen over complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer. Deze onderwerpen komen eraan.

Congres ‘Personen met verward gedrag in beeld’, dinsdag 9 juni

Dit geaccrediteerde congres gaat over het bieden van ambulante zorg in de wijk en is bedoeld voor o.a.:

Wijk GGZ-er

Wijkteammedewerkers

Verpleegkundigen

Maatschappelijk werkers

Professionals werkzaam bij de gemeente

Professionals werkzaam in de GGZ en Jeugdzorg

Professionals werkzaam bij de politie

Reclasseringswerkers

Personen met verward gedrag krijgen steeds vaker ambulante zorg aan huis. Dit creëert nieuwe uitdagingen voor u als zorgprofessional. U heeft niet alleen contact met uw cliënt maar ook met het systeem eromheen, zoals andere zorgprofessionals en buren. Hoe biedt u de beste ambulante zorg aan uw cliënt? Welke rol kunnen de buren innemen als steunsysteem? En hoe werkt u optimaal samen met uw collega’s van andere instellingen?

Meer informatie over dit programma en aanmelden

Training ‘Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik’, 30 november en 1 december



Deze training is ontwikkeld voor professionals die werken met kinderen en jeugd, zoals:

Jeugdzorgwerkers

Maatschappelijk werkers

Orthopedagogen

Huisartsen

Logopedisten

Seksueel misbruik is vaak eenzaam leed. Slachtoffers durven er niet over te praten en hulpverleners vinden het moeilijk ernaar te vragen. Maar praten over seksueel misbruik geeft kinderen geen trauma, de stilte wel.

Onze trainer Aafke Scharloo is klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, (kinder)mishandeling en trauma. Zij is expert op het gebied van forensisch interviewen en mede-ontwikkelaar van de methodiek Taxatiegesprekken en het Methodisch Kind Interview (MKI).

Meer informatie over dit programma en aanmelden

Congres ‘Suïcide & Suïcidepreventie’, donderdag 28 mei



Elke dag sterven er in Nederland gemiddeld 5 mensen door suïcide. Met één gesprek of één vraag kunt u als zorgprofessional het verschil maken. Personen met suïcidale gedachtes willen niet dood, maar op deze manier kunnen ze niet verder. Herkent u de signalen? Weet u hoe u het gesprek over zelfmoord aangaat? En hoe u nabestaanden of omstanders van een suïcide begeleidt?

*5 accreditatiepunten voor diverse beroepsgroepen*

Meer informatie over dit programma en aanmelden