Strategische samenwerking Energiemissie en Centric rond e-factureren

Snel en eenvoudig uw energiefacturen accorderen en verwerken? Energiemissie en Centric hebben de krachten gebundeld. Met als resultaat een optimale en integrale ketenoplossing, rondom de accordering en verwerking van uw digitale energiefacturen (e-facturen).

Snelle en overzichtelijke afhandeling

Met de komst van e-facturen, sturen veel energieleveranciers per aansluiting, een ‘losse’ factuur. Hierdoor neemt de hoeveelheid facturen om te verwerken substantieel toe. Dankzij de samenwerking tussen Energiemissie en Centric, verwerkt u uw e-facturen in een handomdraai.

Hoe werkt het?

In het kort: u valideert uw e-facturen in de oplossing van Energiemissie en verwerkt deze vervolgens automatisch in Key2Financiën, de financiële oplossing van Centric. En met de monitorings- en beheermogelijkheden van Energiemissie, krijgt u inzicht en grip op uw energieverbruik.

Uw voordelen op een rij

Welke voordelen levert de samenwerking tussen Energiemissie en Centric u op?

U verwerkt uw energiefacturen automatisch in Key2Financiën.

Uw energiebeheer verloopt professioneel in een compleet en gebruiksvriendelijk energiemonitoringsysteem in de Cloud.

U heeft grip op uw energieadministratie, -verbruik, – processen en kosten.

De validatie van uw digitale energiefacturen verloopt volledig geautomatiseerd, waardoor u tijd bespaart.

U heeft inzicht in de werkelijke energieverbruiken.

Uw organisatie voldoet met de applicatie van Energiemissie direct aan de wetgeving van het RVO; Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

We stellen ons graag aan u voor

Energiemissie is dé onafhankelijke dienstverlener op het gebied van energiemonitoring en energiebeheer. Wij zijn al jarenlang een innovatieve en betrouwbare partner voor bedrijven en overheden.

Centric is een ervaren en betrokken IT-partner voor diverse branches. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgen wij ervoor dat onze klanten zich op hun kerntaken kunnen richten.

Heeft u vragen?

Meer informatie over de samenwerking? Of wilt u meer weten over onze oplossing en wat deze voor u kan betekenen? Henk van den Hatert, Strategisch Productmanager bij Centric en Ron van der Sluis, Directeur van Energiemissie, beantwoorden uw vragen graag.



Mail: henk.van.den.hatert@centric.eu



Telefoon: 06 – 53 78 32 58

Website Centric



Mail : ronvandersluis@energiemissie.nl



Telefoon: 06 – 15 02 51 13

Website Energiemissie