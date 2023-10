Zon op land: onmisbaar in de energietransitie

Als samenleving trekken we alles uit de kast om de klimaatdoelen te halen. We hebben hierbij alle technieken nodig en zonneparken spelen in het energiesysteem een cruciale rol. Moderne zonneparken stimuleren de biodiversiteit, hebben een minimale impact op het elektriciteitsnet en bieden agrarische ondernemers de kans om hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Zo veel mogelijk lokaal zonne- en windenergie produceren en een klimaatneutrale elektriciteitssector in 2035. Dat zijn de ambities van het kabinet. Met zonne-energie was Nederland lange tijd goed op weg, zowel met zon op dak als met zon op land (zonneparken). Maar inmiddels lopen de investeringen terug en wordt de realisatiegraad van zonneprojecten steeds kleiner. Vorig jaar is het aantal gerealiseerde projecten met 36 procent gedaald ten opzichte van 2021 (bron: Planbureau voor de Leefomgeving). En voor 2023 ziet het er allesbehalve rooskleurig uit. De oorzaak is steeds complexere regelgeving, met name voor zon op land. Dat heeft verstrekkende gevolgen: als we technieken uitsluiten, vertraagt de energietransitie en wordt het onmogelijk om de klimaatdoelen te halen.

Invloed op het elektriciteitsnet

Gaat het over zonne-energie, dan gaat het al snel over de druk op het elektriciteitsnet. De angst voor het verder dichtslibben van het net (netcongestie) is groot, zeker bij grote zonneparken. Maar grootschalige zonneparken veroorzaken geen netcongestie. De aansluitingen van grootschalige zonneparken worden altijd zorgvuldig gepland met de netbeheerders. Ze houden hierbij rekening met de capaciteit en belasting van het netwerk om onverwachte congestie tot een minimum te beperken.

Innovatie rondom zonneparken

Bovendien hóeven zonneparken niet op het net te worden aangesloten. Je kunt ook lokale energienetten vormen, die losstaan van het openbare energienet. De opgewekte energie wordt dan ter plekke gebruikt door agrariërs, bedrijven en/of bewoners. En is de energie wél nodig op het hoofdnet? Dan kan de kraan open en gaat de stroom zo dat net op.

Ontwikkelaars, netbeheerders, toezichthouders en overheden experimenteren volop met lokale energie-opslagsystemen die het elektriciteitsnet ontlasten. Zo staat er bij zonnepark Bontepolder in Terneuzen één die voor 5 megawattuur aan stroom kan opslaan, zodat de stroom ook beschikbaar is als de zon niet schijnt. Dit staat gelijk aan het gebruik van tachtig huishoudens in één week. Bij zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen (Drenthe) is een batterij geplaatst. Binnenkort wordt hier zonne-energie met een elektrolyzer omgezet naar groene waterstof. Die kan als tijdelijke opslag dienen, maar helpt ook bij de energietransitie naar een duurzame industrie op waterstof.

Stimuleren van biodiversiteit

Een veld vol zonnepanelen is beeldbepalend. Veel mensen zien liever groen, bloemen, insecten en vogels. Ze weten niet dat biodiversiteit en zonne-energie goed samen gaan. Voor landbouwgrond met zijn monocultuur is een zonnepark een mooie kans. De grond wordt 25 jaar lang niet bewerkt en blijft vrij van kunstmest of pesticiden. Zo kunnen zonneparken biodiversiteit stimuleren en het landschap versterken.

In Exloo grazen bijvoorbeeld de schapen tussen de zonnepanelen. De kudde houdt het gras kort en de uitwerpselen zijn weer voedsel voor verschillende vogels. Op de wildcamera worden ook regelmatig wilde dieren gespot. En op verschillende parken is te zien hoe de lokale vogelstand zich herstelt. Onderzoekers verdiepen zich nu in de vraag hoe zonneparken zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan biodiversiteit, zodat we kunnen leren van de succesfactoren. Er is ook een onafhankelijk kwaliteitslabel in de maak, EcoCertified Solar label.

Invloed op agrariërs

Voor agrarische ondernemers zijn zonneparken op landbouwgrond een kans. Ze kunnen voedselboer én energieboer zijn, zonder grote concessies te doen aan de kwaliteit of kwantiteit van hun oogst. Zonnepanelen boven (zacht)fruit beschermen bijvoorbeeld de teelt tegen weersomstandigheden en wekken tegelijkertijd duurzame energie op. Voor boeren die ongerust zijn over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf, biedt zonne-energie een extra inkomstenbron zonder extra stikstofuitstoot. Dit geeft ook zekerheid voor eventuele opvolgers.

Bovendien hebben vrijwel alle zon-op-land projecten een ‘tijdelijke’ vergunning voor 25 jaar. Volgens provinciaal en gemeentelijk beleid moet de grond na gebruik weer terug naar de oorspronkelijke staat (veelal agrarisch). Dit maakt zonneparken ideaal als tijdelijke transitiebestemming voor land en zo dragen ze bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.

Keuzes maken

De energietransitie vraagt om snel handelen, net als veel andere complexe uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat we een open blik hebben en bereid zijn keuzes te maken. De ruimte is er. Op dit moment wordt slechts 0,12 procent van de landbouwgrond benut. Laten we zonne-energie op een verantwoorde manier in die ruimte integreren. Dat betekent: doorgaan met samenwerken aan multifunctionele zonne-energieprojecten op land en innovatieve manieren van energieopslag bij zonneparken. Mét behoud van landbouwactiviteiten, mét oog voor biodiversiteit en zónder druk op het energienet.