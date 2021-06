Met de Meetfiets de gemeente in

Met de huidige technologie kunnen we op locatie heel precies de luchtkwaliteit, geluid en andere factoren meten die bepalend zijn voor de leefomgeving. Het is ook nog eens heel betaalbaar. En de meetapparatuur past zelfs in een bakfiets. ‘Data gaan de ruimtelijke ontwikkeling bepalen.’

Stel dat een vergunning online wordt aangevraagd en verleend. Daarbij hoort dan een tijdslot voor de geldigheid. Denk aan een vergunning voor een evenement. Wat als binnen dat tijdslot op de locatie van het evenement een sensor precies meet wat de waarden zijn op het gebied van geluid, licht en stank?

Bakfiets vol technologie

Dan kan meteen ingegrepen worden als deze waarden worden overschreden. En zijn omwonenden gerustgesteld omdat ze weten dat de gemeente dit goed controleert. Toekomstmuziek? Nee, want de technologie om dit te realiseren bestaat en is betaalbaar voor elke gemeente. Voor 750 euro per week heb je als gemeente beschikking over deze technologie. Die zit verpakt in een bakfiets vol met sensoren. Deze instrumenten kunnen op elke gewenste plek in de gemeente heel precies gegevens meten over onder meer luchtkwaliteit en geluid. De fiets stuurt deze gegevens real-time door voor analyse, die op een begrijpelijke manier in een dashboard verschijnt.

Actuele data

Gemeenten staan voor een aantal uitdagingen waarbij ze actuele gegevens over de leefomgeving nodig hebben. Dat zijn de energietransitie, de zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving en adequate handhaving. Het toezicht vergt daarbij een meer integrale benadering van de opgaven in de openbare ruimte, zoals de nieuwe Omgevingswet voorstaat.

Er is een meetnet van het RIVM, om te voldoen aan de Klimaatwet. In de Randstad en op luchthavens wordt fijnmazig gemeten. Maar buiten de grote steden zijn weinig meetpunten. De gegevens over onder meer uitstoot van fijnstof op die plekken zijn gebaseerd op modellen, niet op daadwerkelijke metingen. Met de huidige technologie van sensoren die met het internet verbonden zijn, kan dat anders. Daarmee kun je wel heel precies lokaal meten. Van dorsplein tot doorgaande weg in het landelijk gebied.

Meten is weten

Nazca Solutions en Centric slaan de handen ineen. Ze combineren inhoudelijke milieukennis met hedendaagse technologie van sensoren en data-analyse in de Meetfiets. Deze fiets wordt aangeboden aan gemeenten en Omgevingsdiensten. De Meetfiets meet een aantal factoren: fijnstof, geluid en broeikasgassen zoals CO2. Het zijn factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. En voor de energietransitie waarmee gemeenten aan de slag zijn. Jeroen van Amersfoort, productmanager vergunningen, toezicht en handhaving bij Centric: ‘De grootste stap die gemeenten moeten zetten in de energietransitie is besparen: het terugdringen van broeikasgassen. Dat kun je alleen maar effectief doen als je weet waar je moet beginnen. Meten is weten.’

Inwoners betrekken

Met de Meetfiets kunnen gemeenten hun inwoners ook laten zien dat ze het verbeteren van de leefomgeving serieus nemen. Als inwoners nu klagen over bijvoorbeeld stank in hun wijk, maar uit de modellen blijkt niet dat die stank reëel is, kun je weinig met zulke klachten. Door de Meetfiets in die wijk te parkeren, kun je daadwerkelijk meten wat er aan de hand is. En indien nodig actie ondernemen. Ook voor ambtenaren is de Meetfiets een praktisch en leuk middel om met duurzaamheid bezig te zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf de fiets naar de plek fietsen waar metingen gewenst zijn.

Nus Jurgens, oprichter van Nazca Solutions: ‘Omdat deze technologie nu zo goed beschikbaar is, wordt het ter plekke meten van allerlei stoffen laagdrempelig, benaderbaar en bereikbaar voor iedereen.’ Het kan zelfs een middel zijn voor burgerparticipatie. Van Amersfoort: ‘Ik adviseer gemeenten om plaatselijke belangengroepen bij de Meetfiets te betrekken. Laat hen de fiets naar een plek rijden waar zij metingen gewenst vinden en geef ze toegang tot de website waar de resultaten te zien zijn.’

Lokaal meetnet

Van Amersfoort en Jurgens noemen de samenwerking tussen Centric en Nazca Solutions logisch. Jurgens: ‘Wij zijn van de technologie van het Internet of Things, de software en algoritmes die data analyseren en begrijpelijk presenteren. Centric weet alles van de inhoud en de uitdagingen van gemeenten op het gebied van de leefomgeving. We vullen elkaar goed aan.’

De Meetfiets is een laagdrempelige toepassing van deze technologie: gemeenten kunnen op deze manier kennismaken met de betekenis van real-time data bij het maken van beleid en bij toezicht en handhaving in de leefomgeving. Als ze na het gebruik van de Meetfiets op bepaalde plekken permanent willen meten, dan kunnen ze bij Centric een lokaal meetnet als dienst afnemen. Van Amersfoort: ‘Dat leveren wij voor een vast bedrag per maand, inclusief de analyses en rapportages. Je hoeft daar zelf geen sensoren voor aan te schaffen en hebt er ook geen eigen analyseafdeling voor nodig.’

Een boom voor elke 5 kilometer

Gemeenten die meer informatie willen over de Meetfiets kunnen hier terecht. Om een soort estafette op gang te brengen, plant Centric een boom voor elke vijf gefietste kilometers naar de volgende gemeente. ‘We werken hiervoor samen met Stukje natuur, die op een verantwoorde manier bomen plant in heel Nederland. Het is leuk als gemeenten de Meetfiets op deze manier aan elkaar doorgeven. En het is natuurlijk duurzaam als de fiets fietsend naar de nieuwe plek gaat.’

Meer over de Meetfiets

Neem voor meer informatie over de Meetfiets contact op met Jeroen van Amersfoort via jeroen.van.amersfoort@centric.eu of bezoek de website www.centric.eu/meetfiets.