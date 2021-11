Blog – Delen die data: Omgevingswet is niet gebaat bij eilandjes

De grote opgaven van deze tijd kunnen we mijns inziens alleen door samenwerking oplossen. Daarvoor hebben alle partijen de juiste en bovendien dezelfde informatie nodig. Ik wil daarom iedereen oproepen informatie open te stellen, zodat ook anderen ermee aan de slag kunnen.

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan: als organisatie je informatie openstellen. Ik weet dat op zo’n oproep een heleboel ‘ja-maars’ volgen. Er zijn inderdaad veel obstakels te bedenken om informatie open te maken. Maar, er zijn nog veel meer kansen en mogelijkheden voor het delen van informatie. Wetgeving zoals de Wet open overheid, die als doel heeft overheden transparanter te maken, gaat helpen die kansen te verzilveren.

Sterker nog: organisaties zullen wel moeten, want kwalitatief goede informatie is essentieel voor een gelijke informatiepositie. En als die basis ontbreekt, dan kun je niet optimaal samenwerken. Dan gaat het nooit lukken duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Geen technische belemmeringen

Het is hoopgevend wat ik in de praktijk zie gebeuren; er komen steeds meer open databronnen. Technologisch zijn er eigenlijk geen belemmeringen meer op dit gebied. Binnen de overheid en landelijk opererende organisaties zijn al talloze initiatieven opgestart. Partijen als het Kadaster en Geonovum bijvoorbeeld, werken met linked open data om hun databronnen te ontsluiten. Op grote schaal werkt de overheid aan ontwikkelingen in het kader Common Ground. Daarbij ontwikkelen gemeenten en ICT-leveranciers nieuwe informatievoorzieningen voor overheden.

Wij bouwen daar als Centric volop aan mee. Een principe van deze nieuwe informatievoorzieningen is dat data worden opgeslagen en bevraagd bij de bron en daar toegankelijk blijven voor iedereen die daartoe bevoegd is. Door meer technologie zoals API’s in te zetten wordt de uitwisseling van gegevens een stuk gemakkelijker dan nu vaak het geval is.

Betere kwaliteit van data

Deze opmars van open data is een prachtige ontwikkeling. Niet alleen omdat er mooie oplossingen mee gebouwd kunnen worden waar de samenleving beter van wordt. Maar ook omdat de kwaliteit van data verbetert als veel partijen ermee werken. Stel je voor dat aan de omgevingstafel mensen vanuit verschillende disciplines samenwerken op basis van dezelfde data, van juristen tot uitvoerenden. Bij deze samenwerking wordt informatie vanuit verschillende gezichtspunten beoordeeld, waardoor automatisch een beweging op gang komt om de kwaliteit van de data te verhogen.

Voor alles wat je in de toekomst met data wilt doen, heb je kwalitatief goede en betrouwbare data nodig. Hoe meer data we delen, hoe beter deze kwaliteit wordt en des te meer goede oplossingen ermee ontwikkeld kunnen worden. Het is een zichzelf versterkende ontwikkeling.

Organisaties zijn geen eilandjes

Het knelpunt voor het delen van informatie ligt in mijn ogen dus niet bij de technologie en werkwijze, maar bij hoe organisaties zijn ingericht. Afdelingen zijn geen eilandjes, maar gedragen zich vaak wel zo. Dat is geen verwijt, het is hoe het jarenlang heeft gewerkt: je werk goed doen betekende dat je je eigen informatiebehoefte als uitgangspunt nam zonder echt oog te hebben voor het grotere geheel.

Dat moet veranderen. Geen enkele afdeling of organisatie is een eiland, we werken allemaal in netwerken en ketens. Als het over informatie gaat, dan moet je je dus afvragen wat een ander daaraan kan hebben. Daarom mijn oproep: heb je informatie die mogelijk voor iemand interessant kan zijn, maak die data dan open. De technologie is er, de werkwijze ook. Nu je baas nog overtuigen.

Eelco Pet, Business Development Manager Centric Leefomgeving.

Meer weten?

Bekijk onze oplossing voor de Omgevingswet.