Rotterdam zet undercover boa’s in tegen afval op straat

De gemeente Rotterdam neemt extra maatregelen in de strijd tegen huisvuil dat op straat belandt. Zo stelt de stad hogere boetes in en pakken undercover boa’s afvaltoerisme aan.

Inwoners die hun huisvuil op straat achterlaten zijn een doorn in het oog van de gemeente Rotterdam. De stad neemt een aantal maatregelen om ‘notoire vervuilers’ ertoe te bewegen hun huisvuil op de juiste manier aan te bieden.

Hogere huisvuilboete

Allereerst verhoogt de gemeente de boete voor ‘naastplaatsingen’. Vanaf deze maand is de boete voor plaatsing van huisvuil náást de container niet langer 125 euro, maar 154 euro per overtreding. Volgens de gemeente is dit nodig om het verwijderen van dergelijk zwerfafval kostendekkend te maken. Een handhaver moet niet alleen de rommel opruimen, maar ook achterhalen wie de vervuiler is. Dat gaat gepaard met kosten voor personeel, materiaal, storting en administratie.

Daarnaast gaat er een preventieve werking van het hogere bedrag uit, verwacht de gemeente. Ook in Den Haag is recent de boete voor het dumpen van afval flink verhoogd.

Boa’s undercover bij hotspots

Rotterdam zet ook ‘undercover boa’s’, oftewel handhavers in burgerkleding in tegen afvaltoerisme. Dan gaat het om inwoners die hun afval elders in de stad achterlaten, buiten hun eigen straat. Dat zorgt voor overlast, zoals overvolle containers en afval naast de containers.

De undercover boa’s moeten de pakkans op heterdaad vergroten. Op deze manier zijn al dertig boetes uitgedeeld. Om afvaltoerisme verder terug te dringen, is structurele inzet nodig, aldus Rotterdam. De stad experimenteerde eerder ook met zogenoemde Flying squads, waarbij cameratoezicht op beruchte overlastlocaties wordt gecombineerd met razendsnelle inzet van handhavers.

‘Bakkie voor een zakkie’

De stad start ook een pilot, bakkie voor een zakkie op tour. De gemeente werkt hiervoor samen met bewoners en ondernemers om afvalproblematiek, zoals zwerfvuil, aan te pakken. Het doel is een schonere leefomgeving. Bewoners en ondernemers in de wijken Hillesluis en Bloemhof drinken samen met medewerkers van de gemeente een kop koffie en gaan vervolgens met elkaar de wijk in. Ze prikken er afval, aanschouwen hoe de wijk erbij ligt en bekijken hoe bepaalde zaken het beste opgelost kunnen worden.

Gedrag bij afvalcontainers

Als aanvullende maatregel zet Rotterdam in op gedragsbeïnvloeding. Bij een aantal afvalbakken worden verschillende boodschappen met biologisch afbreekbare ‘milkpaint’ op de grond gespoten. Die teksten en afbeeldingen wijzen bewoners erop hun vuil in de vuilcontainer te gooien, in plaats van het ernaast te zetten.

Papier en karton

Tot slot wordt een eerdere huisvuilpilot, die afgelopen zomer startte in Noord en Kralingen-Crooswijk, wegens succes voortgezet. Hierbij treedt een aantal reinigingsmedewerkers handhavend op tegen het naast de container plaatsen van papier en karton. Deze medewerkers ruimen de rommel op, maar onderzoeken ook wie het vuil achterlaat, om diegene vervolgens te beboeten. De pilot laat positieve resultaten zien en wordt daarom met zes maanden verlengd.