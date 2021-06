Centric en Gripvol vergemakkelijken Bbz-aanvraag ondernemers

Minister Koolmees van Sociale Zaken roept ondernemers op de ondersteuningsregeling TONK aan te vragen. ‘De regeling is er niet voor niets.’ Het aantal TONK-aanvragen dat binnenkomt bij gemeenten is vele malen lager dan verwacht, en zijn ministerie gaat achterhalen waar dat vandaan komt. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in het leven geroepen voor... lees verder