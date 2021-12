Effectievere ondersteuning in het sociaal domein door GASTvrij werken

Wist je dat stress invloed heeft op je intelligentie? Op je logisch denkvermogen om precies te zijn. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat je IQ direct daalt als je stress ervaart. Stel je voor wat dat betekent voor inwoners die een beroep doen op ondersteuning. Denk je dat ze daarbij stress ervaren of niet?



4 zaken om rekening mee te houden

Dat klinkt ingewikkeld: wetenschappelijk onderzoek. Moet je daar ook al rekening mee houden? We hebben het al druk genoeg in het sociaal domein. Met de toenemende ondersteuningsvraag, afnemende budgetten. En de inwoner die steeds mondiger wordt en steeds meer maatwerk nodig heeft.

Wees niet bang! Het Britse ‘Behavioural Insights Team’ vertaalde het wetenschappelijke onderzoek over gedrag voor hun eigen overheid in 4 eenvoudige concepten. Die je makkelijk in de praktijk toepast. Ik geloof dat we hiermee de dienstverlening in het sociaal domein verbeteren. En daarom deel ik ze graag met iedereen!

Lees de uitleg van Erleyne Brookman over de 4 eenvoudige concepten.