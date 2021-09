Op tijd klaar voor de Wet inburgering

De Wet inburgering komt snel dichterbij. Op 1 Januari 2022 is het zover. Gemeenten die nog vragen hebben of informatie zoeken, kunnen op verschillende plekken terecht. Intussen gaan de eerste implementaties van start.

Op de websites van de VNG en Divosa is voor gemeenten veel te vinden, bijvoorbeeld een praktische handreiking voor de overdracht van het COA naar de eigen gemeente. Ook kun je er een webinar terugkijken en de kalender raadplegen.

Eerste implementaties van start

Gemeenten ontvangen vanaf 24 september de module Wet Inburgering onder licentie in de levering van CiVision Samenlevingszaken 21.5. De implementaties beginnen uiterlijk op 11 oktober. Zo is de release op tijd geïnstalleerd, voordat de wet van kracht wordt en is er voldoende tijd om alle collega’s te informeren en de werkprocessen in te richten. Samen maken we de gemeentelijke organisatie helemaal klaar voor de wet.

Input verbetert de programmatuur

Een aantal gemeenten gaf ons al tips en aanvullingen. Deze input verwerkt PinkRoccade in de modules Wet inburgering in iSamenleving en CiVision Samenlevingszaken. Door de input vanuit de gemeenten kunnen we zowel voorafgaand als na de ingang van de wetgeving onze programmatuur verder verbeteren. Uiteraard krijgen we nooit te veel input. Dus als er aanvullingen of aandachtspunten zijn, horen we dit graag. In de productgroepen komende periode hebben we het natuurlijk ook over de nieuwe modules en is input mogelijk.

Vragen? Maak een afspraak



Twijfel je nog welke module het beste past in jouw situatie? Maak een (video-)belafspraak om je vragen te bespreken. Mail naar max.vangelder@pinkroccade.nl of bel 06-2952 4694.