Jongeren als IT’er aan het werk voor Centric via 2TestIT

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een functie in de IT: met dat doel zijn Centric en 2TestIT vorig jaar samen aan de slag gegaan. 2TestIT werkt samen met gemeenten en UWV om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld te brengen bij IT-werkgevers. Het bedrijf begeleidt deze jeugd naar reguliere functies. Coaching, opleidingen en bijscholing stomen de starters klaar als junior developer, of als tester.

Eigen inkomen, zelfredzamer

Door deze jongeren naar werk te begeleiden, geeft 2TestIT een belangrijk zetje: ze kunnen hun toekomst zelf ter hand gaan nemen en zelfredzamer te worden. Het bedrijf én klanten leveren hiermee een bijdrage aan de banenafspraak, onderdeel van de Participatiewet. Werkgevers en de overheid willen daarmee tot 2026 in totaal 125.000 banen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Enthousiaste medewerkers!

Nico van Dam, partner bij 2TestIT: ‘De samenwerking met Centric wordt gekenmerkt door betrokkenheid, openheid, enthousiasme en professionalisme.’ Maarten Hillenaar, directeur Centric Public Sector Solutions: ‘De medewerkers zijn zeer enthousiast over hun takenpakket. Bij Centric geven we met deze samenwerking een mooie invulling aan ons MVO-beleid. We vinden het belangrijk om als bedrijf iets terug te doen voor de samenleving.’

Centric Leefomgeving

Jongeren die al via 2TestIT voor Centric aan de slag gingen, dragen bij aan de Centric-oplossing voor de Omgevingswet. Centric Leefomgeving is een van de producten om de dienstverlening van gemeenten te ondersteunen. In de video boven dit artikel vertellen Rik Schonewille en Yannick Coolen over hun activiteiten voor 2TestIT en over hun opdracht voor Centric.

