Op zoek naar de zorgcowboys

Hoge winsten bij zorgaanbieders roepen bij het publiek vragen op. Zogenoemde zorgcowboys zouden het zorgstelsel in Nederland onnodig duur maken. Maar wie zijn eigenlijk die zorgcowboys? Hoe spoor je ze op en hoe detecteer je als gemeente de gepleegde fraude binnen het sociaal domein: Annual Insight geeft achtergrondinformatie en advies.

Mede door uitgebreide media-aandacht voor de hoge winsten in de zorg, raken gemeenten en regio’s doordrongen van het feit dat dit fenomeen meer wijdverspreid is dan eerder gedacht. Zorgfraude heeft niet alleen financiële gevolgen, maar zeker ook maatschappelijke. Het gebeurt onder meer door doelbewust meer zorg te declareren dan is uitgevoerd en zorgplannen of andere documentatie te vervalsen ten behoeve van hogere declaraties.

Samenloop ondermijning

Zorgfraude blijkt ook regelmatig samen te gaan met ondermijnende criminaliteit. Vorig jaar nog bleek er een link te zijn tussen de zorg en de hennepteelt, waarbij cliënten uit de dagbesteding werden ingezet om wietplantjes te snoeien. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude meldt verder signalen over aanbieders die zich intimiderend en bedreigend opstellen jegens cliënten, medewerkers en toezichthouders.

Lastige klus

Opsporing vergt tijd, aandacht en kennis. Gemeenten en regio’s zijn door steeds betere informatievoorziening toenemend in staat signalen van onrechtmatigheid en fraude op te vangen. Maar de capaciteit om vervolgonderzoek te doen is vaak niet toereikend. Het opsporen van fraude blijkt zo in de praktijk een lastige klus. En áls je al iets op het spoor bent, kost het enorm veel tijd en verdiepend onderzoek om tot bewijsvoering te komen.

Signalen oppikken

Annual Insight ziet signaalgedreven werken als de enige praktische manier, die tevens de meest gangbare is. Dat betekent dat een gemeente signalen verzamelt uit alle beschikbare bronnen. Zo kunnen ze het beste grip houden op de rechtmatige besteding van zorggeld. Hoge winst betekent dat een zorginstelling onderaan de streep geld overhoudt. De reden voor die hoge winst is interessanter dan het winstcijfer zelf, want dáár kan de onrechtmatigheid in verstopt zitten. Het winstcijfer is om die reden wel een goed startpunt. Daarnaast is het van belang verder te kijken naar andere signalen. Zoals extreem lage personele inzet of personeelskosten. Die kunnen aanleiding geven om vervolgonderzoek te doen, bijvoorbeeld door een materiële controle.

Wie zijn de cowboys?

Zoals gezegd hoeven hoge winsten niet altijd te duiden op zorgcowboys. Het kan bijvoorbeeld ook een effect zijn van de inkoopsystematiek. Daarom is het belangrijk om met behulp van analyses in kaart te brengen welke aanbieders hoge winsten boeken en in welke segmenten ze dat doen. De uitkomsten daarvan kun je meenemen in nieuwe inkooprondes, zodat je op een strategische manier kunt rangschikken bij het bepalen van de tarieven.

Contractwaarde versus winst

Winstcijfers bij zorgaanbieders komen uit de jaarrekeningen en die worden opgesteld op basis van de jaarcijfers voor de hele organisatie. Het kan dus zo zijn dat de hoge winsten niet worden gerealiseerd op de contracten die je zelf als gemeente hebt afgesloten. Het kan ook om contracten gaan met andere gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren of financiers, waar de betreffende zorgaanbieder zaken mee doet. Zet daarom, voordat je het winstcijfer verder onderzoekt, de eigen contractwaarde daartegen af. Zo is te zien hoe groot de afhankelijkheid van de zorgaanbieder van het eigen contract is. Als de hoge winsten samengaan met een kleine afhankelijkheid, dan is de kans groot dat de winsten op andere contracten bij andere partijen worden gerealiseerd.

Download whitepaper!

Meer weten over de wijze waarop gemeenten grip kunnen houden op de onrechtmatige besteding van zorggeld?



Download het whitepaper Rechtmatigheid in de Zorg van Annual Insight