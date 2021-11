Voorbereid op de piek in Bbz-aanvragen?

Op 1 oktober stopte het kabinet met een deel van het coronasteunpakket, waaronder de Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers. Hoewel de meeste sectoren inmiddels weer aardig op stoom zijn, loopt het aantal ondernemers dat bijzondere bijstand (Bbz) aanvraagt op. Of die stijging nu tijdelijk is of niet, als gemeente kun je er maar beter op voorbereid zijn.

Het aantal faillissementen was in het tweede kwartaal van 2021 historisch laag. De financiële en fiscale maatregelen van het kabinet hebben de getroffen ondernemers op korte termijn dan ook flink gestut. Een onbedoeld bijeffect daarvan is dat het steunpakket mogelijk ook niet-levensvatbare ondernemingen in de lucht houdt.

Faillissementsgolf verwacht in 2022

Het wegvallen van de overheidssteun zal voor deze bedrijven niet zonder gevolgen blijven: accountants- en belastingadviesbedrijf PwC en de Universiteit Leiden verwachten een faillissementsgolf in het tweede kwartaal van 2022. Vooral binnen de sectoren horeca, groot- en detailhandel en cultuur & recreatie zullen de economische effecten van de coronapandemie nog lang merkbaar blijven.

Na de piek aan Bbz-aanvragen vanwege het beëindigen van het steun- en herstelpakket, kan de voorspelde golf van faillissementen zorgen voor een maandenlange piekbelasting voor de Bbz-loketten, vergelijkbaar met die van vorige crises.

Stijgend aantal Bbz-aanvragen opvangen

De coronacrisis is er een van de lange adem, ook financieel. Ondanks de gunstige economische vooruitzichten voor veel sectoren, zal de voorspelde faillissementsgolf onvermijdelijk leiden tot meer Bbz-aanvragen. Dat vraagt om een passende infrastructuur die helpt om al deze aanvragen vlot te verwerken en te beoordelen.

Om gemeenten te daarbij te helpen, heeft Centric een digitale dienst ontwikkeld die het Bbz-aanvraagproces automatiseert, van de intake tot de beoordeling en afhandeling. Ondernemers kunnen daarmee eenvoudig online hun aanvraag indienen en krijgen snel duidelijkheid over hun aanvraag, terwijl gemeenten hun ondernemers vlot van dienst zijn en besparen op externe kredietbeoordeling.

Online aanvraagproces

Diverse gemeenten maken al gebruik van de digitale dienstverlening van Centric, waarmee zij ondernemers in staat stellen 24/7 om hulp te vragen. Door het aanvraagproces te automatiseren, kunnen zij de sterke groei van het aantal aanvragen opvangen én tegelijk zelfstandig ondernemers die tijdelijk hulp nodig hebben op klantvriendelijke wijze van dienst zijn – piek of geen piek.

Rutger Zijlstra is ondernemersadviseur bij Gripvol. Centric en Gripvol hebben samen de e-dienst BBZ ontwikkeld.

Wil je meer weten over Bbz-dienstverlening?