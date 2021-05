Webinar: Integrale regievoering in het sociale domein

In 2015 werd het takenpakket van gemeenten uitgebreid met jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. Veel gemeenten startten vervolgens met wijkteams van professionals uit verschillende disciplines. Voor de ondersteuning van deze wijkteams zijn regiesystemen ontwikkeld gebaseerd op een integrale benadering: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Met Suite4Sociale Regie heeft Centric gekozen voor een oplossing die vanuit de diverse domeinapplicaties integrale, flexibele en vooral veilige ondersteuning biedt aan bestaande processen. Omdat de ontwikkelingen niet hebben stilgestaan, nodigen we je graag uit voor het webinar op 25 mei.

Programma webinar

In het webinar kijkt productmanager Martijn Siegelaer terug op de ontwikkelingen sinds de decentralisaties en de impact daarvan op Suite4Sociale Regie. Vervolgens vertelt Bas Nijhuis, Consulent Jongeren Team Serviceplein bij de gemeente Alphen aan den Rijn, over zijn ervaringen met deze applicatie. Tot slot gaat data scientist Kees van den Tempel in op de mogelijkheden die er zijn om op basis van beschikbare data voorspellingen te doen en hoe gemeenten daarmee nog efficiënter kunnen werken.

Meld je aan!

Meld je aan voor dit webinar op 25 mei om 11.00 uur en ontdek wat sociale regie voor jouw organisatie kan betekenen, nu en in de toekomst. De kijklink ontvang je een dag voor het webinar per mail.

Terugkijken

Lukt het niet om er live bij te zijn? Je kunt het webinar achteraf terugkijken. Meld je toch aan en ontvang de terugkijklink na het webinar.

Heb je een vraag?

In het webinar geven we antwoord op al jouw vragen over regievoering in het Sociaal Domein. Heb je nu al specifieke vragen? Stuur ze in via het aanmeldformulier.

Graag tot online ziens op 25 mei!