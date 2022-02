Centric en Arda vergroten securitybewustzijn binnen organisaties

Centric is een partnership aangegaan met Arda, aanbieder van online trainingen die het beveiligingsbewustzijn van medewerkers vergroten. Dit gebeurt op een aantrekkelijke manier via gamification en storytelling. Het programma combineert theorie met interactie en wapent organisaties zo met kennis en ervaring tegen de gevaren van cybercrime.

Het unieke online leerprogramma Arda vergroot de bewustwording rond cybersecurity en maakt dit thema binnen de organisatie beter bespreekbaar. Hiervoor combineert het platform online leermodules met serious gaming. Spelenderwijs ontdekken deelnemers de gevaren van cybercrime en leren zich ertegen wapenen.

Beveiligingsbewustzijn vermindert risico op cybercrime

Bewustwording creëren is een proces dat tijd vraagt. Daarom biedt Arda deelnemers een meerjarig programma aan met verschillende modules en challenges. Het belang van cybersecurity in de organisatie blijft zo doorlopend op de voorgrond staan en verkleint het risico op een succesvolle cyberaanval tegen de organisatie.

Centric is een ervaren en betrokken IT-partner voor diverse branches. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgen wij ervoor dat onze klanten zich op hun kerntaken kunnen richten. Met deze samenwerking verbreedt Centric haar portfolio voor de decentrale overheid als geheel en rondom security en privacy in het bijzonder.

Ook aan de slag met security awareness?

Wil je meer informatie over de samenwerking met Arda of over de mogelijkheden van het online leerprogramma? Derek Hillenaar en Serano van der Hurk beantwoorden graag alle vragen.

Derek Hillenaar

E-mail: Derek.hillenaar@centric.eu

Telefoon: +31 6 10 59 01 89

Serano van der Hurk

E-mail: Serano.van.der.hurk@centric.eu

Telefoon: +31 6 11958795