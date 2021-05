Ook gemeenten worden niet gespaard door hackers. Recente hacks met gijzelsoftware hebben veel geld gekost en de dienstverlening richting de burger flink verstoord. Een hack kan bovendien leiden tot een datalek of zelfs gegevensverlies. Vaak liggen zwakke wachtwoorden ten grondslag aan een hack.

In het webinar Naar een gemeente met alleen nog veilige wachtwoorden gaan we met de burgemeester van Lochem in gesprek over de gevolgen van een hack. De kans op een hack kan flink verkleind worden door het gebruik van sterke wachtwoorden. Daarom schrijft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een goed wachtwoordbeleid voor. Maar hoe pak je dit als gemeente aan?

MindYourPass is een unieke Nederlandse oplossing die alle wachtwoorden binnen je gemeente veilig, makkelijk én privacyvriendelijk maakt. Centric brengt in samenwerking met MindYourPass een goed wachtwoordbeheer binnen handbereik van elke gemeente. Samen met gemeenten gaan we binnenkort van start. Jouw gemeente kan ook aansluiten bij deze kopgroep!

Brenno de Winter

Met IT-expert Brenno de Winter als gastheer hoor je in dit webinar alles over deze samenwerking. Ook bespreken we de oplossing vanuit verschillende invalshoeken met onder andere de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Heerlen. Het webinar vindt plaats op woensdag 26 mei om 11:00 uur. Je bent van harte uitgenodigd. Meld je nu aan!

