Whitepaper – Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Met alle milieu- en klimaatvragen liggen de komende jaren de grootste uitdagingen in de stedelijke ontwikkeling in het fysieke domein.

Om daar betere sturing op te krijgen is een duurzaamheidsmanager in het gehele proces een ‘must’, het liefst in een leidende rol. Een minimaal gelijkwaardige rol voor een duurzaamheidsmanager die van begin af aan betrokken is, ontbreekt nu nog te vaak. Dat is zonde, want hij (m/v) kan als beste zorgen voor balans tussen het technische ontwerp en het fysieke, ruimtelijke en sociale domein.

5 + 5 aanpak

Om écht integrerend en adaptief samen te werken en het beste in elkaar naar boven te halen, werken we bij TAUW in multidisciplinaire flexibele projectteams volgens de 5+5 aanpak. Deze aanpak combineert de opgaven van de verschillende disciplines met de randvoorwaarden voor de beste uitvoering.