Whitepaper – Gemeenten in de cloud

De komende jaren neemt het aantal diensten en oplossingen in de cloud alleen maar toe. Daardoor wordt het IT-landschap in toenemende mate complexer. Deze applicaties maken het werk binnen de organisatie makkelijker. Maar het beheer ervan lastiger. Hoe ga je als IT-afdeling nu om met ‘everything as a service’?

In dit whitepaper is meer te ontdekken over diverse zaken die je als gemeente van een cloud en een cloud-dienstverlener mag verwachten. Je vindt er onder andere handige vragen om te stellen voordat je een samenwerking aangaat. Zoals: blijf ik eigenaar van de data? En wat is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de cloud-dienstverlener en mijn gemeente?

