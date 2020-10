Whitepaper: Handreiking voor de publicatie na Wep

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Deze wet wijzigt de regels voor de bekendmaking van regelingen die tot nu toe in organieke wetten als de Gemeentewet, in de Bekendmakingswet en in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn opgenomen.

Deze whitepaper gaat over deze wettelijke veranderingen met betrekking tot publiceren. Een praktische uiteenzetting van de veranderingen en hoe te handelen.

