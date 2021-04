Whitepaper – Telefoniecentrale vervangen door Teams Calling

iFinanciën is dé complete, toekomstbestendige suite voor de financiële beleids- enbeheersprocessen van gemeenten. Hoewel iFinanciën nieuw en modern is, is het een heel betrouwbare en bewezen oplossing. Alle functionaliteit waar we de afgelopen 15 jaar aan gewerkt hebben met de voorlopers vaniFinanciën (CiVision Middelen en Civision Innen) is namelijk gewoon beschikbaar zoals onzeklanten gewend zijn.