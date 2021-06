De zorgcijfers over 2020 druppelen op dit moment langzaam binnen. In ons nieuwe trendrapport bespreken we de eerste inzichten over de situatie van het zorglandschap in 2020.

We werpen een eerste blik op de belangrijkste ontwikkelingen en trends van vorig jaar, met als startpunt de status quo. Aan de hand van vier thema’s (winstgevendheid, kortetermijnpositie, langetermijnpositie en personeel) bepalen we daarnaast hoe het Nederlandse zorglandschap er in 2019 voor stond.

