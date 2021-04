Wie in de gemeente Heerenveen een vraag heeft over wonen, welzijn en zorg kan hiervoor terecht bij een ‘meitinker’ (Fries voor meedenker). Zo’n medewerker is een vast aanspreekpunt in de wijk en kan direct verschillende soorten zorg toekennen, zoals Wmo-voorzieningen of schuldhulp. ‘In Heerenveen werken we niet meer met losse loketten. Inwoners hoeven vaak maar één keer hun... lees verder