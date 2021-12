Op het gebied van contractmanagement valt de laatste twee jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen op. Trends ontstaan als gevolg van de coronacrisis en de daarmee samenhangende verdergaande digitalisering. Wie de juiste beweging in contractmanagement weet te benutten en vertalen naar de praktijk, blijft bij de tij, of is zelfs z’n tijd vooruit.

7 trends in contractmanagement

Hier volgen zeven trends, die volgens mij belangrijk zijn voor het werkveld van contractmanagement.

Meer aandacht voor risicomanagement. Mede als gevolg van de coronacrisis is sprake van blijvend meer aandacht voor risicomanagement. Bijvoorbeeld door in overeenkomsten een meer evenwichtige risicoverdeling vast te leggen.

Flexibiliteit contracten. Mede door corona neemt de behoefte aan meer contractuele flexibiliteit toe. Bijvoorbeeld door herzieningsclausules op te nemen, voor het geval dat overeenkomsten tijdens de uitvoering moeten worden gewijzigd. Vervolgens kan via meer- of minderwerk of een contractwijziging worden ingespeeld op een vermindering van werkzaamheden en leveringen. Een reden daarvoor kan onder meer zijn de behoefte aan diensten afneemt als gevolg van meer thuiswerken.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken. Er ligt groeiende nadruk op de behoeften van klanten en op gepersonaliseerde ervaringen. En vooral: op het laten doorgaan van zaken zoals normaal. Het gemak van een ervaring of interactie blijft een belangrijke factor voor de tevredenheid van klanten én medewerkers. In de wereld van contractmanagement moeten oplossingen gebruikers helpen al het benodigde papierwerk makkelijk in te vullen. Dat doen zij dan het liefst vanaf een locatie naar keuze, via smartphone of thuiskantoor.

Naar continu verbeteren. De basis voor contractmanagement is contractbeheer. De eerste stap die daarna volgt, is het inrichten van prestatiemanagement. In de kern bewaakt de contractmanager dat de leverancier de afgesproken prestaties levert. En dat de eigen organisatie de noodzakelijke faciliteiten daarvoor op orde heeft. Alleen maar bewaken dat je krijgt wat afgesproken is, is niet meer genoeg. Het uitgangspunt wordt steeds meer dat je samen met leveranciers continu aan verbetering werkt. Gedurende een contract van meerdere jaren staan ontwikkelingen nergens stil. Daarop inspelen en hiervan gebruikmaken, wordt een doel.

Verbreding van het aanbod. We zien een steeds verdere verbreding van inkoopfunctionaliteiten waaronder contractmanagement (wil je meer weten, lees dan het E-proqure rapport). Daarnaast zien we over de breedte een aanzienlijke uitbreiding van leveranciers- en contractmanagementmodules. Dit leidt ertoe dat de gewenste geautomatiseerde ondersteuning van contractmanagement sterk verbetert, afhankelijk van de door jou gekozen applicatie.

Ontwikkeling AI: Volgens onderzoeksbureau Forrester hebben de leidende internationale aanbieders van CLM software AI al omarmd en passen deze al toe op verschillende functionaliteiten. Denk daarbij aan onder andere aan:

Het importeren en toevoegen van metadata aan contracten om ze daarmee te verrijken.

Digitale gidsen die je helpen bij het samenstellen van het juiste contract, bijvoorbeeld door het kiezen van de juiste voorwaarden.

Inschatten van risico’s in concepten en bestaande overeenkomsten en op basis hiervan classificeren van contracten.

Identificeren van patronen en afwijkingen daarvan binnen een dataset of onbekende risico’s en afwijkingen binnen een contractenportfolio.

Het beheren van workflows voor bijvoorbeeld contractcreatie.

Bij de aanbieders in de Benelux wordt AI overigens nu nog beperkt toegepast.

7. Smart contracts als nieuwe kans. Na de introductie van blockchain bij cryptocurrencies, een enorme hoeveelheid seminars en artikelen en de nodige pilotprojecten, werd het een beetje stil rond dit deelthema. Duidelijk werd dat het gebruik van blockchain en ‘smart contracts’ geen simpele opgave is.

Maar er zijn ook de nodige successen te melden hiermee, bijvoorbeeld het traceren van de herkomst van grondstoffen. Inmiddels is de techniek verder ontwikkeld en zijn platformen niet meer weg te denken. Dit betekent nieuwe kansen voor de toepassing van smart contracts. En wat wordt de rol van de contractmanager in dit spel?

Conclusie

Mijn tip is: volg de trends op jouw vakgebied contractmanagement, en kijk welke kansen en risico’s deze ontwikkelingen betekenen. Dat kán een voorsprong opleveren. Maar ik moet ook denken aan een beroemde uitspraak van de schrijver C.S. Lewis: ‘Wie je ook bent of wat je ook doet, de toekomst bereik je in 60 minuten per uur.’