Hulp om duurzaam aanbesteden te vergemakkelijken

Duurzaam aanbesteden is nog niet bij alle gemeenten gemeengoed, zo blijkt uit onderzoek van Bouwend Nederland. Koepelorganisatie VNG zette hulpmiddelen op een rij die gemeenten hierbij kunnen gebruiken.

De verschillen tussen koplopers en de achterhoede als het gaat om duurzaam aanbesteden, nemen toe. Dat concludeerde Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, vorige maand in een jaarlijks terugkerend onderzoek.

Het algemene beeld is dat er nog veel te verbeteren valt: ‘We zien dat nu in 62,8 procent van alle openbare aanbestedingen duurzaamheid geen enkele rol speelt in de gunning.’

Assen komt als beste uit de bus

Assen boekt de beste resultaten met duurzaam aanbesteden. Zo heeft de Drentse gemeente de meeste aandacht voor duurzaamheidsaspecten bij het inkoopbeleid. Assen eindigde als derde op de lijst van 25 publieke opdrachtgevers die duurzaamheid bij aanbestedingen serieus nemen. Ook Meierijstad en Den Haag behoren tot de meest duurzame aanbesteders onder gemeenten.

Hulpmiddelen

Om het aantal duurzame aanbestedingen te vergroten, kunnen gemeenten gebruikmaken van nationale en Europese instrumenten. De VNG zette deze hulpmiddelen op een rij, zoals de mogelijkheden binnen het wettelijke kader, sectorspecifieke regelgeving betreffende milieucriteria, en duurzaamheidscriteria met handvatten voor duurzaam aanbesteden.

Duurzaam aanbesteden de norm

Duurzaam aanbesteden zou eigenlijk de norm moeten zijn, zeggen deskundigen als Willem Janssen. Duurzame overheidsopdrachten zijn van belang omdat deze kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs en de EU-ambities voor een circulaire economie, aldus VNG. Het aantal duurzame aanbestedingen in Nederland steeg volgens de koepelorganisatie overigens van bijna 27 procent in 2018 naar 37 procent in 2020.