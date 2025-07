Wijzigingen wetten en regels voor gemeenten per 1 juli 2025

Omgevingswet

Net als op 1 januari 2025 zijn er onderdelen van het Besluit bouwwerken leefomgeving gewijzigd. Per 1 juli 2025 moeten gemeenten bij ingrijpende renovaties of volledige vernieuwing van het verwarmingssysteem in gebouwen toezien op een verplichte minimumwaarde aan hernieuwbare energie. Ook wordt het vanaf 1 juli 2025 verplicht om CO2-meters te installeren in alle nieuwe en bestaande lokalen binnen het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Vanaf 1 juli 2025 is bovendien de Vergunningcheck voor technische bouwactiviteiten in het Omgevingsloket ingrijpend gewijzigd. De check voor de technische bouwactiviteit is opgeplitst in 22 kleinere checks. Ook zijn de indieningsformulieren voor aanvraag, melding en informatie vernieuwd (zonder inhoudelijke wijzigingen).