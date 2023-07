‘Een feestje van de ceremonie maken’

Soraya de Bakker is actrice en presentatrice. Daarnaast werkt ze vol passie als trouwambtenaar bij de gemeente Utrecht. Op 13 september a.s. geeft ze bij Segment de Masterclass Storytelling voor trouwambtenaren. ‘Met een mooi persoonlijk verhaal kun je al tijdens de huwelijksceremonie zorgen voor een feestelijke stemming.’

In de praktijkgerichte Masterclass Storytelling leert Soraya de Bakker trouwambtenaren hoe ze een boeiende en levendige speech kunnen schrijven en voordragen. Zo vertelt ze onder meer hoe je de genodigden meeneemt door het levensverhaal van het net getrouwde stel en op welke manier je het bruidspaar het beste centraal zet op deze bijzondere dag.

Wat spreekt je aan in het werk van trouwambtenaar?

‘Als trouwambtenaar heb je altijd met blije en gelukkige mensen te maken. Ik vind het een prachtig vak om uit te oefenen naast mijn werk als actrice en presentatrice. Gemeente Utrecht heeft mij officieel beëdigd tot trouwambtenaar, maar bruidsparen uit alle gemeenten kunnen mij inhuren voor hun huwelijksvoltrekking. Zo kom ik door het hele land bij heel uiteenlopende bruidsparen terecht met ieder hun eigen bijzondere verhaal. Dat maakt dit vak extra mooi.’

De trouwspeech lijkt belangrijker dan voorheen, hoe komt dat?

‘In deze tijd kiezen mensen er weloverwogen voor om met elkaar te trouwen. Ze nemen superbewust de stap en doen dat uit liefde. Daar hoort ook een feestelijke ceremonie met mooie woorden bij. Opsommen van de droge feiten is niet meer genoeg in deze tijd.’

Kan de trouwambtenaar bijdragen aan de feestvreugde?

‘Vroeger was het huwelijk veel formeler en begon de feestelijke stemming meestal pas na het officiële gedeelte. Bruidsparen in deze tijd stellen hogere eisen, ook aan de ceremonie. Met een boeiende, levendige speech kun je extra schwung aan de ceremonie geven en het feest alvast laten beginnen.’

Hoe schrijf je een mooi verhaal?

‘Een trouwspeech schrijven is echt een aparte tak van sport. Misschien denk je van te voren dat doe ik wel even, maar in de praktijk blijkt het dan toch lastig om de juiste toon te pakken te krijgen. In het gesprek dat je vooraf met het bruidspaar voert kun je al een beetje sturen door wat meer vragen te stellen, zodat je voldoende interessante input krijgt waar je wat mee kunt. Vervolgens is het belangrijk om wat verdieping aan te brengen en het verhalend op te schrijven.’

Wat ga je de cursisten leren in de Masterclass Storytelling?

‘In de cursus besteed ik tijd aan verschillende aspecten van storytelling. Hoe zet je nu een goed verhaal op papier, hoe vlieg je dat aan, wat werkt wel en wat niet? Ook is er aandacht voor presentatievaardigheden. Een prachtige speech die wordt verteld door iemand die stijfjes achter zijn katheder blijft staan, heeft niet het gewenste effect. Interactie met je publiek is heel belangrijk. Ook zal ik inspirerende voorbeelden laten zien.’

Alvast een gouden tip?

‘Die houd ik nog even exclusief voor de trouwambtenaren die de cursus gaan volgen. Wel kan ik alvast vertellen dat persoonlijk inzoomen op de levens van het bruidspaar mooie input oplevert. En schroom niet je speech te herschrijven als het toch niet lekker loopt. Dat levert uiteindelijk het beste resultaat op.’