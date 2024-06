Eigen academie Maastricht biedt medewerkers ruime keuze

Binnen de gemeente Maastricht speelt het opleiden van medewerkers een belangrijke rol. Met een eigen academie en een eigen opleidingslocatie, biedt Maastricht een ruime keuze aan cursussen en trainingen. Segment Opleidingen verzorgt hiervan een belangrijk deel, vertelt opleidingsadviseur Brenda Thomissen.

Wat voor opleidingen kunnen medewerkers volgen?

‘Er wordt veel getraind binnen de gemeente. Vorig jaar hebben 1218 medewerkers een cursus of training gevolgd. Ze kunnen kiezen uit zo’n 50 trainingen en cursussen. Een mooi voorbeeld is de training ‘adviseren, onderhandelen en overtuigen. Deze training gaat over strategisch positie nemen en tactisch handelen. Je zou het stijlwisselingsoefeningen kunnen noemen, je ontwikkelt wendbaarheid en flexibiliteit. Segment traint de medewerkers over hoe ze ingewikkelde processen kunnen beïnvloedden zonder machtspositie in te nemen. En dat op effectieve wijze, zodat voor zoveel mogelijk betrokkenen voortgang kan worden geboekt.’

‘Een andere training is ‘Omgevingsgericht luisteren en communiceren’. Cursisten leren hier luisteren naar wat er aan informatie tijdens een gesprek of vergadering wordt gedeeld. Het gaat er met name om dat je leert hoe je het beste uit een gesprek kunt halen. Je leert de juiste vragen stellen en tot de kern van boodschappen te komen, ofwel luisteren, samenvatten en doorvragen. In de training is er aandacht voor bewustwording, je eigen houding en gedrag en de effecten daarvan in een gesprek.’

Wie melden zich aan voor de cursussen?

‘Dat is heel divers, van medewerkers met een beleidsachtergrond, tot mensen die een cursus nodig hebben voor hun dagelijks werk, consulenten, adviseurs, en ook leidinggevenden.’

Jullie hebben een bijzondere locatie voor de trainingen?

‘Dat klopt, voor de incompany trainingen hebben we twee trainingslokalen en een computerlokaal bij Kumulus vrij kunnen maken. Die ligt midden in de stad in een mooi oud gebouw, waar ook dansles en kunst- en schilderworkshops worden gegeven. Een creatieve inspirerende omgeving, met als groot voordeel dat de cursisten uit hun eigen werkomgeving worden gehaald en echt kunnen afschakelen.’

Vinden alle trainingen hier plaats?

‘Voor het overgrote deel geven we de trainingen fysiek op deze locatie. We hebben toch ervaren dat je mensen online soms wat sneller kwijtraakt. We bieden wel een aantal trainingen blended aan. Zo volgen ze de voorbereiding op de training digitaal en gaan ze klassikaal aan de slag met de inhoud middels praktijkvoorbeelden.’

Hoe is jullie academie ingericht?

‘De academie werkt heel laagdrempelig, je kunt je eenvoudig inschrijven. Bij een aanvraag van een medewerker wordt diegene direct ingedeeld. Er is geen toestemming nodig van de leidinggevende, die krijgt wel een melding. Het fijne van een eigen opleidingsinstituut is dat medewerkers de training incompany kunnen volgen. Cursisten kunnen daarnaast een netwerk binnen de gemeente opbouwen via de incompany trainingen. Het is leuk om mensen uit de interne organisatie te leren kennen, zo kun je makkelijker een beroep op ze doen als je ze nodig hebt. Dat voordeel is bij extern georganiseerde opleidingen veel minder groot.’

Zijn ook trainingen op maat mogelijk?

‘Dat is het leuke aan een eigen academie. Je hebt zelf de procesregie, en kunt dus ook trainingen op maat verzorgen. Dat kan bijvoorbeeld voor een heel team of juist met een samengestelde groep. Samen met Segment Opleidingen kijken we naar de doelgroep. Hoe vliegen we het aan hoe zorgen we dat een cursus past binnen het eigen werkveld van deze groep? In overleg kunnen we dan vervolgens eigen casuïstiek inbouwen in de Segment-trainingen. Die flexibiliteit is erg fijn.’

Staat de academie ook open voor mensen van buiten de gemeente?

‘Ons trainingsaanbod stellen we open voor omliggende gemeenten zoals Sittard-Geleen, Heerlen maar ook voor Podium 24, Historisch centrum Limburg en andere omringende organisaties zonder winstoogmerk. Van de gemiddeld 12 collega’s die een cursus volgen per keer, zijn er altijd wel 1 of 2 van een andere organisatie.’

Springt er nog een training uit qua populariteit?

‘Dat is de 2-daagse cursus Persoonlijke kracht van Segment. Die gaat in op het aanscherpen van ieders individuele kwaliteiten en vaardigheden en over de persoonlijke kracht van mensen. De training is bedoeld om inzicht te krijgen in je eigen persoonlijke leiderschap, in de wijze waarop je eigen waarden en behoeften in lastige situaties onder druk komen te staan. De training probeert naar boven te halen welke waarden voor jou in je werk van belang zijn, en geeft ook inzicht in de kracht van kwetsbaarheid. Mensen uit het hele werkveld melden zich hier voor aan, het is blijkbaar een onderwerp dat aanspreekt.’

Bent u ook geïnteresseerd in een op maat gemaakt trainingsaanbod voor uw gemeente?