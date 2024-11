Crisisbeheer: voorbereiden op cyberaanvallen 

De cursus Crisisbeheer van Segment benadrukt het toenemende belang van goede crisisvoorbereiding in een tijd waarin cyberaanvallen steeds vaker voorkomen. Een effectief draaiboek is onmisbaar om snel en adequaat te reageren op cyberincidenten, die de bedrijfsvoering of dienstverlening ernstig kunnen verstoren.

“Met verschillende disciplines aan tafel tijdens de cursus wordt de urgentie van een draaiboek snel duidelijk,” aldus een deelnemer van deze cursus. Een ander merkte op: “Prima training, vooral vanuit bewustwording.”

Cyberaanval

Cyberaanvallen zijn een groeiend risico voor bedrijven en organisaties. Uit recente cijfers blijkt dat vier op de vijf Nederlandse bedrijven verwachten in 2024 slachtoffer te worden van een cyberaanval, terwijl slechts een kwart daar goed op is voorbereid. De impact van deze aanvallen kan groot zijn, met stilgelegde systemen, datalekken en financiële schade als gevolg.

Een recent voorbeeld is de cyberaanval op kledingmerk Denham in januari 2024. Deze Nederlandse modeketen werd getroffen door ransomware, uitgevoerd door de Akira-groep. De aanval legde de website van het bedrijf plat en bracht de bedrijfsvoering ernstig in gevaar. Ook Nederlandse organisaties zijn in 2023 getroffen door ransomwaregroepen die via kwetsbaarheden in IT-systemen ongeoorloofde toegang verkregen​.

Goede crisisplannen

Dit soort incidenten toont het belang aan van goede crisisplannen. Een draaiboek moet scenario’s voor verschillende soorten aanvallen bevatten, zodat snel en effectief gehandeld kan worden. Segment biedt cursussen aan, zoals de training Crisisbeheer in de digitale wereld, om organisaties voor te bereiden op deze uitdagingen. Naast deze training zijn er ook programma’s gericht op informatiebeleid en privacy, die bedrijven helpen hun weerbaarheid tegen digitale dreigingen te vergroten.