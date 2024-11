Vernieuwend opleidingsaanbod gebiedsontwikkeling

Medewerkers van de overheid en non-profitsector kunnen binnenkort profiteren van een vernieuwend en uitdagend opleidingsaanbod. Dit is het resultaat van een strategische samenwerking tussen Stichting Orbiters en opleidingsinstituut Segment, die samen innovatieve leergangen ontwikkelen voor professionals in de gebiedsontwikkeling.

De samenwerking tussen Segment en Stichting Orbiters is gericht op het versterken van de kennis en vaardigheden van professionals die werkzaam zijn in gebiedsontwikkeling. De nieuwe leergangen richten zich op essentiële thema’s zoals financiële regie, juridische aspecten en het management van gebiedsontwikkelingen. Met een focus op uitdagingen rondom woningbouw, maatschappelijke waardecreatie en de financiële en juridische haalbaarheid van projecten.

Diepgaande expertise

Stichting Orbiters staat bekend om haar diepgaande expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling, mede door de inzet van vooraanstaande docenten uit de praktijk. Sinds 2013 verzorgt Orbiters leergangen over regie in gebiedsontwikkeling, met als koploper de leergang “Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling” die al 17 keer is uitgevoerd. Met de samenwerking krijgt Orbiters de ondersteuning die nodig is om deze kennis op een praktische en effectieve manier over te brengen aan professionals. Segment brengt naast jarenlange ervaring in het ontwikkelen van leergangen ook een breed netwerk binnen gemeenten met zich mee, waardoor de programma’s optimaal worden ingezet en uitgevoerd.

“We zijn verheugd om met Stichting Orbiters samen te werken aan deze uitdagende opgave,” zegt Wendy Dekker, directeur van Segment. “Onze gezamenlijke visie om iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling van de juiste kennis en vaardigheden te voorzien, vormt de basis van deze samenwerking. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van gebiedsontwikkeling in Nederland.”

Drie leergangen

De samenwerking start met drie leergangen, die later verder zullen worden uitgebreid:

Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling: deze leergang behandelt de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied in de breedste zin.

Planeconomie en financiële regie in gebiedsontwikkeling: deze leergang geeft financieel regisseurs van de toekomst een stevige basis om zowel inhoudelijke als financiële afwegingen te maken binnen gebiedsontwikkelingsprojecten.

Juridische regie in gebiedsontwikkeling: gericht op juristen, biedt deze leergang de benodigde kennis om te adviseren en sturen op juridisch vlak, met oog voor risico’s en mogelijkheden binnen gebiedsontwikkelingen.

Meer informatie over de leergangen is te vinden via bovenstaande links.

Leidende rol

Guido Mertens van Stichting Orbiters licht toe: “We waren op zoek naar een partner die ons niet alleen kan ondersteunen in de praktische uitvoering, maar ook onze visie deelt om een positieve impact te maken binnen het vakgebied. Segment is die partner, en we kijken ernaar uit om samen de toekomstige leiders in gebiedsontwikkeling te inspireren en te ondersteunen.”

Met deze samenwerking willen beide organisaties een leidende rol spelen in het opleiden van professionals die Nederland helpen vormgeven op het gebied van gebiedsontwikkeling.