Leergang Ambtelijk Vakmanschap: groeien als ambtenaar

Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat mogelijk alle ambtenaren in Nederland bijgeschoold moeten worden in het zogenaamde ‘Ambtelijk Vakmanschap’. Dit voorstel benadrukt hoe belangrijk het is dat ambtenaren goed zijn toegerust om de steeds complexere vraagstukken binnen het openbaar bestuur aan te pakken.

Deze ontwikkeling onderstreept de noodzaak van professionalisering binnen de overheid, iets waar de leergang ‘Ambtelijk Vakmanschap’ perfect op inspeelt. Deze cursus biedt niet alleen nieuwe, maar ook ervaren ambtenaren de kans om zich verder te bekwamen in hun vak en beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van deze tijd.

De leergang ‘Ambtelijk Vakmanschap’ van Segment is ontwikkeld voor zowel nieuwe als ervaren ambtenaren en biedt een unieke mogelijkheid om verder te professionaliseren in het openbaar bestuur. Deze leergang biedt essentiële vaardigheden en kennis die nodig zijn voor succesvol ambtelijk werk.

Dag 1: Werken in een politiek bestuurlijke omgeving

De eerste dag van de leergang staat in het teken van de basisprincipes van het ambtenaarschap. We bespreken de verschillende rollen die ambtenaren vervullen binnen het publieke domein. Elk type ambtenaar heeft zijn eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden, en het is belangrijk om te begrijpen hoe deze rollen zich verhouden tot de bestuurders.

Daarnaast wordt er ingezoomd op de kennis en kunde die ambtenaren nodig hebben. Wat betekent ambtelijk vakmanschap precies, en welke vaardigheden zijn onmisbaar? Dit gaat niet alleen over technische kennis, maar ook over communicatie, sensitiviteit en het omgaan met complexe, politiek-bestuurlijke verhoudingen. Ambtenaren moeten niet alleen deskundig zijn, maar ook kunnen balanceren tussen integriteit, ethiek en loyaliteit.

Een bijzonder aandachtspunt is de toenemende interactie met marktpartijen. Waar dit vroeger vooral een taak was van bestuurders, is het nu steeds vaker een directe verantwoordelijkheid van ambtenaren. Het omgaan met mandaten en toezeggingen staat hierbij centraal.

Dag 2: Menselijke maat

Op de tweede dag van de leergang verdiepen we ons in de relatie tussen burgers en de overheid. Het vertrouwen van burgers in de overheid staat onder druk, mede door incidenten zoals de toeslagenaffaire en de afhandeling van de schade in Limburg en Groningen. Deze dag biedt inzicht in de huidige situatie en trends, en bespreekt waarom maatwerk in het contact met burgers steeds belangrijker wordt.

Daarnaast wordt er een inleiding gegeven op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel, worden besproken in relatie tot maatwerk. Ook wordt aandacht besteed aan de informele aanpak, een methode die steeds meer terrein wint binnen de overheid. Hoe kan maatwerk bijdragen aan het herstel van vertrouwen? En hoe pas je dit toe binnen de kaders van de wet?

Dag 3: Een transparante overheid

De leergang sluit af met een module over de Wet open overheid (Woo). Een belangrijk kenmerk van het werken voor de overheid is transparantie. De Woo stelt regels op voor hoe overheden hun informatie toegankelijk moeten maken voor het publiek. Deze laatste trainingsdag draait om bewustwording van de noodzaak van openheid en verantwoording in het openbaar bestuur. Transparantie is immers een van de sleutels tot het herstellen en versterken van het vertrouwen van burgers in de overheid.

Dag 4: Persoonlijke ontwikkeling

De vierde dag van de leergang focust op persoonlijke ontwikkeling en ethiek. Ambtenaren worden dagelijks geconfronteerd met complexe vraagstukken en meervoudige belangen. Hoe ga je hier op een effectieve manier mee om? Tijdens deze dag wordt er gewerkt met casuïstiek uit de eigen praktijk van de deelnemers.

Daarnaast komen overtuigingskracht en beïnvloeding aan bod, waarbij we gebruik maken van de ‘7 wetten van beïnvloeding’. Er wordt aandacht besteed aan het omgaan met weerstand, waarbij een stakeholderanalyse een nuttig instrument kan zijn. Tot slot bespreken we ethische normen. Wat is in jouw rol als ambtenaar verantwoord? Aan de hand van een model voor ethische afweging wordt er geoefend met dilemma’s die je in de praktijk tegen kunt komen.

Waarom deelnemen aan de leergang?

De leergang ‘Ambtelijk Vakmanschap’ biedt een unieke kans om je verder te ontwikkelen als ambtenaar. Je vergroot je inzicht in je eigen rol, ontwikkelt essentiële vaardigheden en leert hoe je kunt bijdragen aan een transparante, betrouwbare en dienstbare overheid. Voor zowel nieuwe als ervaren ambtenaren is deze leergang een waardevolle stap richting beter en effectiever functioneren binnen het openbaar bestuur.

Investeer in je toekomst als ambtenaar en draag bij aan een overheid die écht het verschil kan maken!