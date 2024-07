Nieuwe trainingen informatieveiligheid bij Segment

In een tijdperk waarin digitale dreigingen blijvend evolueren en data tot de meest waardevolle activa behoren, is informatieveiligheid belangrijker dan ooit. Onderschatting van de risico’s kan voor organisaties verstrekkende gevolgen hebben, van reputatieschade tot financiële verliezen. Daarom lanceert Segment een reeks nieuwe cursussen, gericht op alle facetten van informatieveiligheid.

Informatieveiligheid is meer dan alleen een technische uitdaging. Het vereist een allesomvattende benadering, die zowel strategie, technologie, mensen als processen omvat. Onze cursussen zijn ontworpen om professionals op elk niveau te helpen bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Zo kunnen zij hun organisatie veilig houden in een steeds veranderende digitale wereld.

Hieronder volgt een overzicht van alle nieuwe cursussen.

Informatieveiligheid

Opleiding Chief Information Security Officer (CISO) : Leer de vaardigheden en doe de kennis op die nodig is om de rol van CISO effectief te vervullen en uw organisatie te beschermen.

: Leer de vaardigheden en doe de kennis op die nodig is om de rol van CISO effectief te vervullen en uw organisatie te beschermen. Het hoe en wat van Business Continuity Management : Begrijp de noodzaak van bedrijfscontinuïteit en leer hoe je effectieve plannen ontwikkelt en implementeert.

: Begrijp de noodzaak van bedrijfscontinuïteit en leer hoe je effectieve plannen ontwikkelt en implementeert. Crisisbeheer in de Digitale Wereld: Van theorie naar praktijk : Bereid je voor op digitale crises met praktische kennis en oefeningen.

: Bereid je voor op digitale crises met praktische kennis en oefeningen. Praktijkdag gegevensbescherming; voorbeelden doen spreken: Een hands-on cursus gericht op gegevensbescherming met praktijkvoorbeelden.

Privacy

Hoe schrijf ik een goede DPIA : Leer hoe je een grondige Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoert.

: Leer hoe je een grondige Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoert. Privacy ambassadeurs/privacy op de werkvloer : Train medewerkers om privacy binnen de organisatie te bevorderen.

: Train medewerkers om privacy binnen de organisatie te bevorderen. Privacy risicosturing voor managers : Managers leren hoe ze privacy risico’s effectief kunnen beheren.

: Managers leren hoe ze privacy risico’s effectief kunnen beheren. Privacy officers: Specifieke training voor privacy officers om hun rol optimaal te vervullen.

Informatietechnologie

Wat moet ik weten van informatietechnologie: speciaal voor iedereen!: Een basiscursus informatietechnologie voor alle medewerkers.

Wet politiegegevens (WPG)

WPG voor BOA’s : Specifieke training voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) over de Wet politiegegevens.

: Specifieke training voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) over de Wet politiegegevens. WPG voor privacy professionals: Training gericht op privacy professionals die werken met politiegegevens.

Audits

Cyberweerbaarheid voor Industriële Controle Systemen: OT/ICS/SCADA : Verhoog de cyberweerbaarheid van industriële controlesystemen.

: Verhoog de cyberweerbaarheid van industriële controlesystemen. Navigeren door IT-audits NIS2, ENSIA, BIO en ISO 27001: Training en Implementatie: Leer de fijne kneepjes van verschillende IT-audits en hoe je deze kunt implementeren.

AI

ChatGPT toegepast in de gemeente: Hoe zet je ChatGPT effectief in en waar moet je op letten?

Inschrijven?

Voor meer informatie over deze cursussen en om in te schrijven, bezoek onze website of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Ook in company kunnen we veel betekenen.