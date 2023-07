Op 1 juli is het Herdenkingsjaar Slavernijverleden van start gegaan. Een jaar lang vinden er door het hele land evenementen plaats, waarbij het slavernijverleden centraal staat. Ook gemeenten organiseren verschillende activiteiten.

Tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden is bewustwording kweken over het Nederlandse slavernijverleden een belangrijk doel. Net als aandacht vragen voor de wijze waarop deze geschiedenis nog altijd een rol speelt in het hedendaagse leven van mensen.

Het jaar begon op 1 juli, tijdens de viering van Keti Koti, met de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Hier bood koning Willem-Alexander in een toespraak niet alleen zijn excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden, maar vroeg hij ook om vergiffenis. Op 1 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat deze slavernij stopte.

Activiteiten in grote steden

Veel gemeenten staan komende periode stil bij het feit dat er 150 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij onder Nederlands bewind. Zo doen de vier grote steden veel aan het herdenkingsjaar. In Amsterdam zijn er verschillende initiatieven, van een kookworkshop tot een jongerendocumentaire tot samen strijdliederen zingen en het lopen van wandelroutes.

In Den Haag wordt er onder andere nieuw lesmateriaal gemaakt over het koloniale en slavernijverleden. Ook is een tentoonstelling hierover geopend. Wie een activiteit wil organiseren voor het herdenken van het Nederlandse koloniale en slavernijverleden kan subsidie aanvragen.

Van luisterboek tot app

De gemeente Rotterdam wil bij de inwoners de kennis vergroten over het slavernijverleden van de stad. ‘En de gevolgen ervan voor het heden bespreekbaar maken,’ zo schrijft de gemeente. De stad organiseert en faciliteert verschillende activiteiten. Zo kregen 29 programmamakers subsidie voor een project over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam.

Verder is het boek ‘Koloniaal Rotterdam’ – over de koloniale geschiedenis van Rotterdam en de gevolgen daarvan voor de stad van vandaag – gratis op te halen bij alle bibliotheken in Rotterdam of digitaal in te zien via het stadsarchief. Daarnaast is er een app ‘Koloniaal Rotterdam’. Die neemt je mee langs routes en locaties die een link hebben met dit verleden van de stad.

Kosteloos naam wijzigen

In Rotterdam zijn ook workshops voor wie zijn roots wil ontdekken. En geïnteresseerden kunnen via de gemeente kosteloos hun achternaam laten veranderen, als ze voorouders hebben die tot slaaf zijn gemaakt en hun achternaam verwijst naar dit verleden. Ook gemeente Utrecht besteedt op verschillende manieren aandacht aan het slavernijverleden en verstrekt onder meer subsidie als tegemoetkoming voor de kosten van de achternaamwijziging. In andere gemeenten is dit eveneens mogelijk, zoals in Arnhem, Amsterdam en Diemen.

Samen Surinaams eten

In gemeente Deventer zijn op 1 juli op vijf locaties ‘Free Heri Heri’-maaltijden aangeboden aan vijftig inwoners. Het stadhuis was één van de locaties. Hierbij stonden dialoog en ontmoeting centraal. Het Surinaamse gerecht Heri Heri werd veel gegeten door slaven en bestaat uit zoete aardappel, cassave, gele en groene banaan, gezoute vis (bacalhau) en een ei. Ook op veel andere locaties in Nederland werden gratis maaltijden uitgedeeld.

Keti Koti tafel

In gemeente Enschede houden ze in september een Keti Koti tafel. ‘De Keti Koti Tafel is een traditie, waarbij door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens stil wordt gestaan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden. Dat gebeurt met witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daartussenin,’ zo schrijft de gemeente. De tafel wordt georganiseerd door de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, in samenwerking met de Keti Koti Tafel in Enschede.

Overige lokale initiatieven

De gemeente Waalwijk organiseert een filmavond, zomerfeest, voorstelling en tentoonstelling en een wensenwand waarbij je je wensen of zorgen op de wand kunt prikken.

Gemeente Amersfoort komt met een website onder de noemer ‘Amersfoort ontketent’. De site is het verzamelpunt van alle activiteiten, van lezingen en tentoonstellingen tot educatieve programma’s en rondleidingen die Amersfoort rondom het herdenkingsjaar organiseert.

En in het gemeentehuis van Diemen zijn verschillende kunsttentoonstellingen te zien. Ook is deze gemeente van plan informatieborden te plaatsen in Plantage de Sniep met uitleg over de straatnamen en het slavernijverleden op de plantages.