Kabinet erkent tekort vanaf 2026

Het kabinet erkent dat vanaf 2026 de taken die decentrale overheden moeten uitvoeren en het geld dat ze ervoor krijgen niet in balans zijn. De gemeenten, provincies en waterschappen maken zich grote zorgen over het tekort van 3 miljard euro dat ontstaat.

Dat kwam naar voren uit het gesprek op 3 juli tussen een brede delegatie van het kabinet en de decentrale overheden (VNG, IPO en UvW). De VNG heeft al meerdere malen aangegeven dat gemeenten hun werk in 2026 niet meer adequaat kunnen doen. De gemeentekoepel heeft scherpe kritiek op de financiële plannen van het kabinet. Ook de veelbesproken Voorjaarsnota van eind april lost de problemen voor over drie jaar nog altijd niet op.

Gevolgen

De VNG, het IPO en de UvW reageerden gezamenlijk in een brief aan de Tweede Kamer op de gevolgen voor de decentrale overheden. Ze willen vóór de Miljoenennota duidelijkheid van het kabinet ‘over de gevolgen van de disbalans tussen de taken en de gezamenlijke ambities van het Rijk en de decentrale overheden en de middelen’. De VNG beschreef in een ledenbrief wat deze Voorjaarsnota voor gemeenten betekent.

Erkenning

In de nota is een miljard euro vrijgemaakt ter compensatie van het tekort dat gaat ontstaan. Desondanks geeft het kabinet nu toe dat ‘er een disbalans zal ontstaan tussen taken en middelen van decentrale overheden’. Voor kersverse VNG-voorzitter Sharon Dijksma is deze erkenning ‘een eerste stap om het gesprek verder te kunnen voeren en als één overheid tot een oplossing te komen.’ Wat haar betreft zo snel mogelijk. ‘Een tekort van 3 miljard euro kunnen we niet zomaar wegpoetsen.’

Overhedenoverleg

Het gesprek van afgelopen maandag was ter voorbereiding op het overhedenoverleg onder leiding van premier Rutte in september. Dan wordt gesproken over de consequenties voor gemeenten en provincies van het financiële tekort. ‘Komen er alsnog extra financiële middelen of volgt er een gesprek over alternatieven? Welke taken kunnen decentrale overheden niet meer uitvoeren of stelt het kabinet stelt haar ambities bij?,’ vragen de provincies zich af.