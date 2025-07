Bermgras als basis voor bouwpanelen of bodemverbeteraar

Lokaal inzamelen en verwerken van blad en bermmaaisel op een duurzame manier: in verschillende provincies wordt hiermee geëxperimenteerd. In Noord-Brabant loopt bijvoorbeeld een pilot om blad en bermmaaisel te verwerken tot natuurlijke bodemverbeteraar. De resultaten zijn goed.

De pilot in provincie Noord-Brabant is onderdeel van het landelijke kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Het doel van de pilot is om groenafval in te zetten voor bodemverbetering op een veilige, effectieve en duurzame manier. Lokale reststoffen zoals blad en maaisel worden vaak gezien als afval. Maar het kan goed gefermenteerd worden tot bokashi, een stof die de bodemstructuur verbetert, water vasthoudt en het bodemleven stimuleert.

‘Het lokaal verwerken van natuurlijke reststromen levert niet alleen bodemwinst op, maar biedt ook economische en maatschappelijke voordelen. Bijvoorbeeld lagere transport- en groenvoorzieningskosten en meer betrokkenheid van onze inwoners’, aldus wethouder Cathy Noordergraaf van de gemeente Hilvarenbeek.

Landelijke regelgeving soms belemmering

De landelijke wet- en regelgeving is niet altijd afgestemd op deze manier om bladeren en maaisel te verwerken. Zo is fermentatie nog niet opgenomen in de Meststoffenwet en is voor elke toepassing een ontheffing nodig. Maaisel en blad worden juridisch nog als afval gezien. Gemeenten, waterschappen en provincies pleiten ervoor om ook in de regelgeving mogelijkheden te bieden om reststromen makkelijker lokaal te verwerken tot waardevolle bodemverbeteraars.

Groengas, bouwpanelen en papier

Provincie Brabant is niet de enige die zoekt naar goede manieren om het maaisel te verwerken. Provincie Drenthe zet het bijvoorbeeld gedeeltelijk om in groengas. Een ander deel is beschikbaar voor ondernemers in Drenthe, die het kunnen gebruiken voor innovatieve pilotprojecten.

In Zuid-Holland worden er verschillende producten gemaakt van het maaisel. Bermgras wordt bijvoorbeeld verwerkt tot duurzame bouwpanelen, papier en flyers. Meer dan 30 organisaties, waaronder gemeenten, waterschappen en bouwbedrijven, georganiseerd in GreenHub, werken eraan mee.

Opschalen in 3 fases

Greenhub ZH heeft het plan om in de komende jaren nog veel meer bermmaaisel te verwerken, en werkt daarbij in 3 fases:

Doen en ervaren. Er zijn nu nog juridische en praktische problemen bij het maken van bijvoorbeeld compost uit maaisel. Problemen en mogelijke oplossingen worden in kaart gebracht. Anders denken en organiseren. Om een doorbraak te kunnen krijgen, moeten dingen soms anders georganiseerd worden. Bijvoorbeeld op het gebied van kennis, ketenontwikkeling en samenwerking. Opschaling. De ervaringen uit fase 1 en 2 worden gebundeld tot een business case.

Gemeenten worden uitgenodigd om uit te zoeken wat ze kunnen doen op dit gebied. Daarvoor is een keuzehulp beschikbaar, waarin verschillende mogelijkheden voor het beheer van de bermen en het verwerken van maaisel worden beschreven. ‘De groene reststromen zijn in potentie geen afval maar een grondstof: een grondstof om de bodem te verbeteren, om meubels of isolatiemateriaal van te maken, of papier of zelfs zeep.’