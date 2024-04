De drie p’s van Segment

Segment biedt opleidingen aan met een unieke benadering, die is gericht op de individuele behoeften van de cursist. Het draait allemaal om de drie p’s: persoonlijk, professioneel en praktisch.

Persoonlijk

De persoonlijke benadering stelt Segment Opleidingen in staat om te focussen op de individuele behoeften van de cursisten. ‘We nemen de tijd om te luisteren naar wat onze studenten willen bereiken met hun opleiding. Ook bieden we ondersteuning en begeleiding om hen te helpen hun doelen te behalen.’ Of een cursist nu op zoek is naar een enkele cursus of een compleet opleidingstraject, de medewerkers van Segment staan klaar voor persoonlijk advies. ‘Bij ons hoef je je niet door een ellenlang keuzemenu of een chatbot te worstelen. Als je belt krijg je een medewerker aan de lijn die je in de meeste gevallen direct kan helpen. En anders laten we je terugbellen door een expert.’

Professioneel

De professionele opleidingen zijn ontworpen door een team van experts met jarenlange ervaring in hun vakgebied. Segment biedt een breed scala aan opleidingen aan, van korte cursussen tot volledige certificeringsprogramma’s. De opleidingen zijn up-to-date en zijn vormgegeven volgens de hoogste professionele standaarden. ‘Naast onze opleidingen, is ook onze dienstverlening aan studenten van hoge standaard. Ons team van opleidingsadviseurs is altijd bereid te helpen met vragen of problemen, die de student tijdens het leerproces tegenkomt.’

Daarnaast is er ook een efficiënte backoffice om het leerproces soepel te laten verlopen. De administratieve medewerkers zijn getraind om snel en professioneel te reageren op verzoeken van cursisten. Verder zorgen zij ervoor dat alle benodigde documenten op tijd worden verwerkt.

‘We geloven dat deze dienstverlening en backoffice een belangrijk onderdeel vormen van het succes van onze studenten. Ons doel is dat de studenten zich volledig kunnen concentreren op het leren, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over administratieve zaken.’

Praktisch

De opleidingen zijn ook gericht op het onmiddellijk toepassen van wat je als student hebt geleerd. Segment biedt hands-on training en real-world scenario’s om ervoor te zorgen dat de cursisten klaar zijn om hun nieuwe vaardigheden meteen in de praktijk te brengen. ‘Onze docenten hebben jarenlange ervaring in hun vakgebied en kunnen dus niet alleen kennis overbrengen, maar ook praktische tips en adviezen geven gebaseerd op basis van hun eigen ervaringen in hun branche.’

De praktijkgerichte benadering van de docenten voegt veel waarde toe aan de opleidingen. ‘Onze studenten krijgen niet alleen les in de theorie, maar ook een echte kijkje in de praktijk. Dit helpt hen om beter voorbereid te zijn op het werkveld en met vertrouwen hun carrière te starten of voort te zetten.’

Daarnaast zijn de docenten ook altijd bereid om extra tijd te investeren in de studenten, of het nu gaat om individuele begeleiding of het beantwoorden van vragen na de les. ‘We geloven dat dit bijdraagt aan een positieve leerervaring en helpt om onze studenten te laten slagen. Als je op zoek bent naar kwalitatief hoogwaardige opleidingen met docenten uit de praktijk, dan is Segment Opleidingen de juiste keuze.’

Schrijf je in

De combinatie van de persoonlijke, professionele en praktische benadering van Segment Opleidingen zorgt ervoor dat de deelnemers succesvol zijn in hun carrière. Kijk op www.segment.nl voor een overzicht van onze opleidingen en cursussen die je kunnen helpen je doelen te bereiken.