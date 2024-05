Vijf adviezen om je team up-to-date te houden

Het lijkt een symptoom van deze tijd: iedereen is druk, druk, druk. Dat geldt voor de gehele samenleving, maar extra binnen de publieke sector. Personeelskrapte, een steeds uitgebreider takenpakket, complexere vraagstukken en uitstroom van pensioengerechtigden zorgen voor druk op gemeenten, provincies en waterschappen. Het belang van opleiden is hierbij groot.

De dagelijkse realiteit in de publieke sector kent genoeg uitdagingen en de ontwikkelingen gaan hard. Het opleiden van personeel zou dan ook hoog op de agenda moeten staan. Zo kunnen ambtenaren blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die aan hen worden gesteld. De realiteit is weerbarstiger. Het opleiden van medewerkers heeft bij veel organisaties lang niet altijd de hoogste prioriteit, hoewel er wel budget voor aanwezig is. Hoe zorg je nu als HR-professional of L&O medewerker voor het up-to-date houden van je medewerkers in deze hectische tijden?

Segment geeft tips:

Bewustwording: Erken het belang van continue opleiding als een cruciale investering in de toekomst van je organisatie. Werk aan het verhogen van het bewustzijn over het belang van voortdurende professionele ontwikkeling. Doe dat zowel binnen het management als in alle andere lagen van de organisatie. Maak daarbij ontwikkeling een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. Coaching on the job: Combineer inwerkprogramma’s met professionele coaching door externe experts, vooral wanneer interne middelen beperkt zijn. Dit kan helpen om nieuwe medewerkers snel op niveau te brengen en bestaande medewerkers nieuwe vaardigheden te laten ontwikkelen, ondanks tijdsbeperkingen van het bestaande personeel. Segment heeft zo al verschillende professionals kunnen helpen bij (de start van) hun loopbaan. Actualiteitencolleges: Bied medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan actualiteitencolleges die zich richten op de nieuwste trends, wetgeving en jurisprudentie binnen hun vakgebied. Dit zorgt ervoor dat ze binnen één dag volledig op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen. Wil je zeker zijn van regelmatige sessies? Dan kan je bij Segment ook Actualiteitencolleges volgen in een abonnementsstructuur. In overleg plannen wij regelmatig terugkerende colleges bij jullie op locatie. Interne kennisdeling: Stimuleer een cultuur van kennisdeling door regelmatig georganiseerde sessies te houden, waarbij medewerkers hun ervaringen en inzichten kunnen delen. Variërend van informele bijeenkomsten tot gestructureerde workshops. Deze sessies bevorderen een omgeving van collectief leren en samenwerking. Flexibele online leeroplossingen: Lukt het organisatorisch niet om al je medewerkers op dezelfde cursuslocatie te krijgen? Overweeg dan het organiseren van online trainingssessies die specifiek voor jouw organisatie zijn ontworpen. Deze aanpak bespaart reistijd en maakt het mogelijk om leertrajecten flexibel en toegankelijk te maken voor alle medewerkers. Online trainen is bij de meeste Segmentopleidingen en -trainingen een optie.

Door deze strategieën in je organisatie te implementeren, kunnen HR-professionals en L&O-medewerkers zorgen voor een effectieve en continue kennisontwikkeling binnen hun teams, essentieel voor het aanpakken van hedendaagse uitdagingen en toekomstige behoeften.

