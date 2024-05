20 juni: Informatiebijeenkomst Diplomalijnen NLQF-6

In september dit jaar start Segment met nieuwe leergangen van de NLQF-6 diplomalijnen (Specialist), onderdeel van het Diplomastelsel Burgerzaken. Voor iedereen die overweegt zich hierin verder te ontwikkelen, bieden we een uitgebreide online voorlichtingsbijeenkomst aan.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 20 juni 2024 om 13.30 uur. Tijdens deze sessie behandelen we essentiële vragen zoals: ‘Wat ga ik precies leren?’ ‘Is dit opleidingstraject geschikt voor mij?’, en ‘Wat is de toegevoegde waarde voor mijn carrière?’. Ook bespreken we of je direct kunt starten met de NLQF-6 opleiding. Er zal voldoende ruimte zijn om al je vragen te stellen en eventuele twijfels te bespreken.

Duidelijk beeld

Deze voorlichtingsbijeenkomst is ideaal voor iedereen die overweegt op korte of langere termijn te starten met een leerlijn op NLQF-6 niveau. Het is een uitgelezen kans om een duidelijk beeld te krijgen van wat de opleiding inhoudt en hoe deze kan bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling.

Interesse?

Meld je aan en maak een weloverwogen keuze voor deze waardevolle en interessante opleidingen. Noteer alvast de datum van de online bijeenkomst: 20 juni 2024, om 13.30 uur. We zien je graag digitaal!