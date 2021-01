Juiste identiteitsvaststelling – belangrijker dan ooit

Het vaststellen van identiteit is voor overheidsdiensten erg belangrijk. Steeds vaker duiken er in de media verhalen op van identiteitsfraude door look-alikes en door middel van valse identiteitsdocumenten, die het belang van een juiste identiteitsvaststelling eens te meer benadrukken. De coronacrisis doet daar een schepje bovenop: steeds meer mensen dragen in de openbare ruimte een mondkapje. Hoe kunnen instanties hiermee omgaan? Een vraaggesprek.

Alex van Duuren is expert op het gebied van identiteit. Na zijn opleiding bij de Koninklijke Marechaussee heeft hij bij verschillende instanties op het gebied van identiteit en identiteitsvaststelling gewerkt. Zijn bachelor ICT in Business Informatics behaalde hij aan de Haagse Hogeschool. In het dagelijks leven werkt Alex als ID en Grensmanagement consultant en geeft hij advies aan grens- politie- en immigratiediensten. Ook is hij een veelgevraagd spreker op (buitenlandse) congressen.

Waarom is de vaststelling van de juiste identiteit zo belangrijk?

‘Elke registratie valt of staat bij een goede identiteitsvaststelling, aangezien een registratie op basis van valse identiteitsgegevens zal leiden tot enorme economische schade. Denk hierbij aan personen die op basis van een valse registratie een authentiek (echt) Nederland paspoort krijgen, of allerlei voorzieningen ontvangen waarop zij eigenlijk geen recht hebben. Of erger: denk bijvoorbeeld aan een terrorist die middels een valse registratie een echt paspoort krijgt en zo ongezien kan reizen. De consequenties hiervan zijn ernstig. ‘

Welke uitdagingen hebben gemeentemedewerkers in het juist identificeren van een persoon?

‘Een afgifte van een Nederlands paspoort vindt bij de gemeente plaats. Als een paspoort wordt afgegeven op valse of vervalste documenten, dan zal een authentiek paspoort worden verstrekt, welke in het controleproces niet meer kan worden onderschept (het paspoort is immers authentiek). Het registratieproces is momenteel het proces waarop de fraudeurs zich richten, en daarmee vormt de gemeente een zeer belangrijke spil in de identiteitscontrole. Zij zullen extra op hun hoede moeten zijn bij het identificeren van personen. Het bezitten van de juiste kennis op het gebied van identificatie kan dan goed helpen. ’

Voor Segment geeft Alex trainingen op het gebied van identiteit en identiteitsvaststelling. Hij heeft op deze wijze van zijn passie zijn vak gemaakt. ‘ID document is mijn passie, mijn liefde. Ik vertel hier graag over, en breng mensen graag op de hoogte van de kneepjes van het vak. Cursisten kunnen met deze kennis een hele belangrijke bijdrage leveren aan het stoppen van ID fraude.’

Je hebt de opleiding Identiteitspecialist (binnenkort te volgen bij Segment) ontwikkeld. Kun je iets vertellen over de inhoud en de noodzakelijkheid van deze kennis?

‘De inhoud van de opleiding Identiteitspecialist is gebaseerd op alle belangrijke tools die je nodig hebt om goed bewapend ID fraude te kunnen onderkennen en stoppen. De opleiding zit vol met praktijkvoorbeelden en praktijkopdrachten, waardoor er naast de benodigde theoretische kennis een goede werkwijze zal worden aangeleerd hoe je de verschillende echtheidskenmerken in ID documenten moet controleren. Er vindt in deze opleiding ook een natuurlijke bewustwording van de voelsprieten van een mens plaats. In ieder mens zit namelijk wel een goede controleur!’

Waarom is het belangrijk voor gemeenten om een Identiteitspecialist in huis te hebben?

Identiteitsfraude is helaas een blijvend probleem en de ID specialist zal de nodige vaardigheden bezitten om identiteitsfraude te voorkomen. Hij of zij zal de collega’s in de frontoffice daarmee adequaat kunnen assisteren.

Wat is de invloed van het mondmasker op het vaststellen van identiteit? Lopen jullie daar tegen problemen aan?

‘Het is enorm lastig een vergelijk te doen tussen een persoon die voor je staat en de postzegel in een paspoort. Als er dan ook nog belangrijke informatie zoals de neus en mond ontbreekt, maakt dit de verificatie van het gezicht alleen maar lastiger.

Fraudeurs zullen hier dus ook bewust van zijn, en met opzet een mondmasker gaan dragen. Gebruik bij mensen met een mondmasker je tijd, neem extra tijd, en focus goed op de segmenten die je wel kan zien, zoals de oren en de ogen. Vergelijk de segmenten los van elkaar, en daarna in verband met elkaar.’

Wat is jouw tip voor de medewerkers die te maken hebben met de vaststelling van identiteit?

‘Volg altijd je gevoel, dat zal je in 99% van de gevallen helpen bij je onderzoek. ‘Bij twijfel niet inhalen’ is dan ook een advies dat bij identiteitscontrole ook opgaat!’