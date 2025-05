Wijziging Kadasterwet schiet tekort in databescherming 

Het voorstel voor de wijziging van de Kadasterwet voorkomt niet dat onbetrouwbare partijen toegang krijgen tot kadastergegevens. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na toetsing van het concept.

De AP stelt dat de wetswijziging niet kan doorgaan als er geen goede maatregelen zijn om te voorkomen dat onbetrouwbare bedrijven toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Tekortkomingen Kadasterwet

De Verzamelwijziging Kadasterwet lag tot 5 november 2024 tot consultatie en repareert tekortkomingen in de Kadasterwet. Uit de praktijk en in rechtszaken is namelijk gebleken dat formuleringen van bepaalde bepalingen onduidelijkheden opleverden.

Persoonsgegevens

In het Kadaster zijn persoonsgegevens opgenomen over de eigenaar van een pand, zoals naam, geboortedatum, huwelijkse staat, geslacht en aankoopprijs. Iedere inwoner met een eigen woning of ander vastgoed, staat erin. Wat er zou veranderen met de wetswijziging, is dat deze gegevens gedeeld zouden gaan worden met bepaalde commerciële bedrijven. Het gaat dan om bedrijven die bijvoorbeeld software voor notarissen maken. Het kabinet hoopt dat notarissen hiermee efficiënter aktes kunnen opmaken en dat dit de administratieve lasten vermindert.

Risico

Volgens de AP voorkomt het voorstel in de huidige vorm niet dat gegevens in de verkeerde handen kunnen komen. Zo zouden onbetrouwbare partijen de gegevens kunnen gebruiken voor eigen doeleinden, of zelfs verkopen. Daarnaast wordt het lastig om effectief toezicht te houden. ‘De overheid zet als het ware de kraan open zonder nog te kunnen controleren waar de gegevens naartoe stromen,’ aldus de AP.

Erkenningsregeling

Om misbruik van gegevens te voorkomen, is er volgens de AP een erkenningsregeling nodig. Hierin zou het Kadaster eisen moeten stellen aan bedrijven die toegang willen tot de gegevens. Ook is het belangrijk om te controleren of bedrijven aan die eisen voldoen. Het Kadaster zou een vergoeding kunnen vragen voor die erkenning, iets dat dan ook in de wet zou moeten komen te staan.