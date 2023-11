‘Neem je bivak en je matties mee’

Jimmy Rijken is senior juridisch adviseur veiligheid en bijzondere wetten bij de gemeente Almelo. Daarnaast geeft hij voor Segment een aantal online trainingen over veiligheid en openbare orde. Komend voorjaar zijn dat, Controle op garageboxen, We gaan lekker rellen en Integrale controles; hoe wel?

Van jongs af aan is Jimmy Rijken al geïnteresseerd in alles wat met recht heeft te maken. ‘Dat is al ontstaan bij maatschappijleer op de middelbare school, toen we het over het rechtssysteem in de oude middeleeuwen hadden.’ Daarnaast haalt hij veel voldoening uit het coachen van mensen. ‘Vanuit mijn expertise en kennis ben ik gevraagd door Segment voor het geven van online cursussen over veiligheid en openbare orde. Samen zijn we tot de onderwerpen van deze drie cursussen gekomen. Ze duren ieder twee uur, hoewel ik per onderwerp wel een hele dag zou kunnen vullen.’

De groepen waar Rijken mee werkt zijn klein en de trainingen zijn interactief. ‘We bespreken stellingen en gaan aan de slag met een casus. Op eerdere cursussen heb ik positieve feedback gekregen. Mooi om te horen dat het is gelukt de theorie naar de praktijk te brengen. Veel docenten vliegen hoog over met alleen juridisch materiaal, ik pas het ook toe.’

Als gemeenteambtenaar weet u goed wat er leeft binnen gemeenten, bijvoorbeeld in de schimmige wereld van de garageboxen. Wat valt hierover te leren?

‘Veel mensen, ook binnen de gemeente, hebben er geen weet van dat die boxen steeds vaker worden gebruikt door criminelen. Tot aan de groep Taghi toe. De garagebox is een ideale plek voor activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen: lage huur, anonimiteit en weinig sociale controle. Gemeenten hebben vrijwel geen zicht op die boxen en je vindt er de gekste dingen als je wel controle doet: van granaten en hennepteelt tot een illegale kroeg. Onder de Algemene wet bestuursrecht mag een toezichthouder de garage betreden, maar er zitten wel haken en ogen aan. Kort samengevat: ‘Ga als gemeente weldoordacht aan de slag na een hele goede voorbereiding en met inachtneming van de verschillende juridische kaders’.’

‘Neem je bivak en je matties mee, dan gaan we lekker rellen.’ Hoe kunnen gemeenten het beste handelen bij dergelijke online oproepen?

‘De corona avondklokrellen zijn exemplarisch voor hoe snel zulke oproepen tot escalatie kunnen leiden. Digitale oproepen om op bepaalde plekken te komen rellen, vallen onder online aangejaagde ordeverstoringen. In de cursus ‘We gaan lekker rellen’ komt onder meer het belang van een stappenplan aan de orde. Dat moet je als gemeente klaar hebben liggen voor dit soort situaties. Naast noodbevoegdheden is het bijvoorbeeld van belang om in gesprek te gaan met de ouders van de aanstichters, om deze – vaak jonge – mensen uit de anonimiteit te halen en ze te laten inzien hoe groot de impact op de samenleving en openbare orde is. Ook besteden we aandacht aan de grenzen van online monitoren, wat mag je als overheid/politie wel en niet.’

De titel van de cursus Integrale controles; hoe wel? suggereert dat het in de praktijk nogal eens mis gaat. Hoe komt dat?

‘Bij integrale bedrijfscontroles treed je op als gezamenlijke overheid. Er kunnen naast gemeente en politie allerlei andere partijen bij betrokken zijn, zoals UWV, de voedselautoriteit of de sociale recherche. Voordeel is dat een bedrijf in een keer efficiënt wordt gecontroleerd in plaats van dat er iedere dag een andere instantie voor de deur staat, zoals voorheen gebeurde. Maar er kleven ook gevaren aan, want wie neem je mee op controle en wie mag er vervolgens mee naar binnen? De politie bijvoorbeeld niet, zonder dat duidelijk is of er een strafbaar feit is gepleegd. Niet iedereen is hiervan op de hoogte, en laatst is vanwege de onduidelijke rol en bevoegdheden van de politie een verdachte vanwege een vormfout vrijgesproken. Het luistert vrij nauw.’

