Burgerberaad: dit levert het op

Inmiddels zijn er heel wat burgerberaden op verschillende beleidsterreinen afgerond, met de nodige ideeën en adviezen vanuit inwoners als uitkomst. Een rondje langs de velden om de opbrengst te peilen.

Begin dit jaar werd duidelijk dat het burgerberaad aan een opmars bezig is: bijna 30 beraden werden georganiseerd en nog eens tientallen gemeenten namen het in overweging. Tijdens zo’n beraad helpen inwoners de gemeente bij de aanpak van (complexe) maatschappelijke thema’s. Van zorg, huisvesting en klimaat tot de jaarwisseling, vergrijzing en de energietransitie. De opbrengst bestaat uit ideeën, inzichten en adviezen die gemeenten bij het maken van beleid kunnen gebruiken.

Adviezen voor een schone stad

Zo bogen in de gemeente Amsterdam 150 ingelote bewoners zich in een burgerberaad over hoe de stad beter schoon te houden. In totaal kwamen zij 6 keer samen. Ze gingen in gesprek, luisterden naar experts en deden werkbezoeken. Op basis hiervan werkte het beraad verschillende adviezen uit. Uiteindelijk werd er gestemd over 23 voorlopige adviezen en werden tijdens de laatste bijeenkomst 15 adviezen aangenomen met een meerderheid van de stemmen.

Dat leverde ‘een rijke mix aan adviezen’ op, aldus de hoofdstad. De meeste stemmen (85 procent) gingen naar de herintroductie van ‘het treintje’. Hierbij rijdt er een veegwagen achter de vuilniswagen om gevallen afval meteen op te ruimen. Andere adviezen zijn:

het actief betrekken van ondernemers bij het opruimen van afval

een adviespunt & afvaldepot voor bedrijven

een circulair ‘goed bezig’ centrum met mini-milieustraat in elke wijk

een allesomvattende positieve campagne en een campagne voor het werven van containeradoptanten

lessen over afval op scholen

een speciale aanpak voor luiers bij het afval

Sommige suggesties, zoals een beloningssysteem voor groepen of preventie door boa’s in burger, haalden het niet.

In september wordt het eindrapport met adviezen overhandigd aan het college en wordt bekeken of de adviezen praktisch, juridisch en financieel haalbaar zijn. Vervolgens legt het college de adviezen op hun beurt voor aan de gemeenteraad. Een aantal deelnemers uit het burgerberaad blijft betrokken in deze vervolgfase.

Fijn oud worden

Ook op andere plekken liepen burgerberaden zoals in de gemeente Den Bosch waar 120 betrokken burgers nadachten over de vraag: hoe zorgen we samen voor fijn oud worden? Hieruit kwam dit rapport met 34 aanbevelingen. ‘Het burgerberaad gaf ons met het eindrapport een rijkdom aan informatie. Sommige van de aanbevelingen zijn nieuw en inspirerend en vragen om uitwerking. Andere kunnen al meteen een plek krijgen in plannen of worden uitgevoerd.’ Denk aan ideeën als ‘kleiner wonen financieel goed geregeld,’ meer aandacht voor gemeenschappelijk wonen, een consultatiebureau of leefstijlloket voor alle leeftijden en het ontwikkelen van ‘Bossche ontmoetingsresorts.’

Klimaat op de agenda

In de gemeente Zwolle was het klimaat onderwerp van het beraad: ‘Hoe wordt Zwolle op een eerlijke manier klimaatneutraal voor 2040?’ Het leverde 32 klimaatdadviezen op rondom 10 thema’s. Na de zomer volgt het besluit over de opvolging hiervan. Denk hierbij aan adviezen als een pakket op maat voor verduurzaming van een woning voor wie dit zelf niet kan betalen en collectief investeren in de wijken waar de energiearmoede het hoogst is. Verder wordt door de inwoners geadviseerd om onderzoek te doen naar lokale en kleinschalige mogelijkheden voor opslag en uitwisseling van energie, slimmer gebruik te maken van openbare verlichting en het bevorderen van ‘consuminder-gedrag.’

Meer ideeën en inzichten

Ook op veel andere plekken kwamen veel ideeën en inzichten los. In de gemeente Zoetermeer werden 30 conceptadviezen op over het afvalbeleid rondom de onderwerpen gebruiksgemak, kosten en betaalbaarheid, duurzaamheid, afval scheiden en een schone stad. Hiervan zijn er 15 aangenomen. In de gemeente Heemstede zijn 10 adviezen over afvalinzameling aan de gemeenteraad overhandigd.

In Houten stelde het burgerberaad 11 opties voor waarmee de gemeente in 2040 voor 85 procent energieneutraal kan worden. De adviezen werden uitgewerkt tot 10 voorstellen met een stappenplan voor een ‘routekaart energie 2040’. De gemeente Haarlem kreeg 25 suggesties voor vermindering van CO2-uitstoot. Het college heeft 23 daarvan uitgewerkt tot duidelijke voorstellen, die besproken zijn in de gemeenteraad. Inmiddels is begonnen met de uitvoering van vermindering van CO2-uitstoot op basis van de adviezen van het burgerberaad.