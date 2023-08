Vijf tips voor een betere dienstverlening en klantgerichtheid

In een tijd waarin burgers steeds hogere verwachtingen koesteren van de dienstverlening door overheidsinstanties, is het voor gemeenten van cruciaal belang om hun klantgerichtheid naar een hoger niveau te tillen. Dat kan op verschillende manieren.

Een effectieve en efficiënte dienstverlening kan het vertrouwen van de burgers vergroten. Ook kan het bijdragen aan een positieve interactie tussen de gemeente en haar inwoners. Segment heeft vijf praktische tips verzameld om de dienstverlening en klantgerichtheid bij de gemeente te verbeteren.

Tip 1: Denk mee met de burgers

Eén van de sleutels tot een succesvolle dienstverlening, is het vermogen om te luisteren naar de behoeften en wensen van de burgers. Gemeenten moeten streven naar een klantgerichte communicatie, waarbij ze proactief meedenken met de burger. Dit betekent dat medewerkers die klantcontact hebben niet alleen luisteren naar de vragen en problemen van de burger, maar ook actief meedenken over mogelijke oplossingen en alternatieven. Door empathie te tonen en oprechte interesse te tonen in de zorgen van de burgers, kunnen gemeenten een positieve band opbouwen met de gemeenschap en het vertrouwen vergroten.

Tip 2: Informatie organiseren en centraliseren

Het is essentieel dat medewerkers die klantcontact hebben, beschikken over de juiste informatie om vragen snel en accuraat te kunnen beantwoorden. Om dit te bereiken, moeten gemeenten ervoor zorgen dat alle relevante informatie goed georganiseerd en makkelijk vindbaar is. Een centraal kennisplatform – waar medewerkers toegang hebben tot up-to-date informatie, veelgestelde vragen en handleidingen – kan een waardevol instrument zijn. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers regelmatig te trainen en bij te scholen, zodat ze op de hoogte blijven van nieuwe procedures en regelgeving.

Tip 3: Vereenvoudig en digitaliseer diensten

Het verminderen van bureaucratie en het vereenvoudigen van procedures zijn belangrijke aspecten bij het verbeteren van de klantgerichtheid. Gemeenten kunnen overwegen om diensten te digitaliseren, zodat burgers online aanvragen kunnen indienen en documenten kunnen uploaden. Een gebruiksvriendelijke website en een mobiele applicatie kunnen ook bijdragen aan een betere toegankelijkheid van de diensten. Het automatiseren van routinematige taken kan bovendien medewerkers vrijmaken, zodat die zich kunnen concentreren op complexere klantvragen en persoonlijk contact.

Tip 4: Meet en evalueer klanttevredenheid

Om de voortgang en de effectiviteit van verbeteringen te meten, is het belangrijk om de klanttevredenheid regelmatig te meten. Gemeenten kunnen gebruikmaken van enquêtes, feedbackformulieren of focusgroepen om inzicht te krijgen in de ervaringen van de burgers. Op basis van deze feedback kunnen aanpassingen worden gedaan en kan de dienstverlening verder worden verbeterd. Transparantie over de resultaten en acties die worden ondernomen, kan bovendien het vertrouwen van de burgers vergroten.

Tip 5: Stimuleer een klantgerichte cultuur

Een klantgerichte cultuur begint bij het betrekken van alle medewerkers en leidinggevenden bij het belang van klantgerichtheid. Het is essentieel om klantgerichtheid te benadrukken als een kernwaarde binnen de gemeentelijke organisatie. Dit kan worden bereikt door medewerkers te belonen voor uitstekende klantenservice, klantgerichte training en workshops te organiseren, en succesverhalen te delen die de positieve impact van een klantgerichte benadering benadrukken.

Van onschatbare waarde

Een klantgerichte dienstverlening is van onschatbare waarde voor gemeenten die willen voldoen aan de behoeften van hun burgers. Door te zorgen voor klantgerichte communicatie, goed georganiseerde informatie voor klantcontactmedewerkers en vereenvoudiging en digitalisering van diensten, kunnen gemeenten de tevredenheid van hun inwoners vergroten en een positieve relatie opbouwen met de gemeenschap. Het meten en evalueren van klanttevredenheid, evenals het stimuleren van een klantgerichte cultuur zijn daarbij ook van belang.

Ook een klantgerichte gemeente?

