Meeste bonnen voor foutparkeren in Zeeuwse gemeenten

Per jaar worden bijna een half miljoen Nederlandse weggebruikers beboet voor het negeren van een algemeen verkeersbord. In bijna 40 procent van de gevallen gaat het om een weggebruiker die parkeert of stilstaat op een plek die hiervoor niet bedoeld is. In de provincie Zeeland gaat het zelfs om 65,5 procent. Dit blijkt uit onderzoek van AutoTrack.

AutoTrack deed onderzoek op basis van data van het het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het autoplatform bracht alle uitgeschreven boetes in kaart tussen 2012 en 2023. Dat zijn er maar liefst 5.887.878 in totaal. Hierbij keken zij naar boetes voor het negeren van algemene verkeersborden, waaronder parkeren en stilstaan op verboden plekken en rijden waar dit niet mag. Boetes voor te hard rijden zitten daar niet bij. Vooral het foutparkeren, rijden waar dat niet mag en negeren van verplichte rijrichtingen blijken veelvoorkomende overtredingen te zijn.

Regionale verschillen

Van alle boetes die in Nederland worden uitgeschreven voor het niet opvolgen van algemene verkeersborden, gaan er dus zo’n 4 op de 10 naar foutparkeerders. Dit komt neer op een totaal van 189.817 boetes voor foutparkeren per jaar. Wel zijn er regionaal grote verschillen. In Limburg (52,8 procent) en Groningen (49,5 procent) worden naar verhouding veel foutparkeerders bekeurd. In de provincies Utrecht (31,4 procent) en Zuid-Holland (33,4 procent) is dit een stuk minder.

Vergunninghoudersbord

De provincie Zeeland spant de kroon qua boetes voor foutparkeerders: hier gaat het om 65,5 procent van alle boetes voor het niet opvolgen van een verkeersbord. Hiervan is ruim 30 procent voor het negeren van een vergunninghoudersbord. In de gemeente Veere gaat het om 55 procent. Dit percentage ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,9 procent.

Lokale verschillen

Ook op lokaal niveau zijn er grote uitschieters. In de Limburgse gemeente Bergen gaat 87 procent van de algemene verkeersbordboetes hier naar foutparkeerders. Op nummer 2 de Limburgse gemeente Mook en Middelaar met 86,5 procent en op 3 de Zeeuwse gemeente Sluis, met 83 procent. Daarna volgen de gemeenten Harderwijk, Tiel, Veere, Vlissingen, Meerssen, Hoorn en Reusel-De Mierden in de top 10.

Er zijn ook gemeenten waar de niet-parkeerborden wel goed worden opgevolgd. In de Gelderse gemeente Rozendaal ligt het percentage boetes het laagst (0,5 procent), gevolgd door de De Wolden in Drenthe (0,6 procent) en Dantumadiel in Friesland (1 procent).