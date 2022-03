Modules Burgerzakendiploma’s in Noord- en Zuid-Nederland te volgen

De diplomamodules Burgerzaken op NLQF 4 niveau van Segment worden breder ingezet. Speciaal voor cursisten die niet centraal in het land wonen, starten de diplomamodules nu ook in Burgum (Friesland) en Roermond (Limburg).

Tot voor kort werden de modules alleen centraal in Utrecht ingepland. Dat is voor deelnemers die in het noorden en zuiden van het land wonen niet ideaal, gezien de lange reistijden.

Over de NLQF4 Modules

Segment is al jaren opleidingspartner van de NVVB. Wij organiseren bijeenkomsten in de open inschrijving in Utrecht, Burgum en Roermond, waar je les krijgt met – indirecte – collega’s van andere gemeenten. De NLQF4 modules richt Segment in naar de toets- en eindtermen die zijn opgesteld door de NVVB PublieksAcademie. Na het volgen van de modules zijn de deelnemers in staat om met succes het NVVB examen Burgerzaken te behalen.

Meer informatie over het diplomastelsel

Meer informatie over het diplomastelsel Burgerzaken en de te behalen diploma’s kun je vinden op onze website.

Data en locaties

Data voor de diplomamodules in Burgum.

Data voor de diplomamodules in Roermond.

Vragen?

Wil je jezelf inschrijven op een compleet diplomatraject, een incompany traject aanvragen voor je team of heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 033 – 434 50 80 of mail naar segment@segment.nl.