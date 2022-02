Ambtenaren bezorgd over koopkracht

Ambtenaren maken zich zorgen over de gevolgen van de toenemende inflatie voor hun koopkracht dit jaar. Ze hebben er geen vertrouwen in dat het nieuwe kabinet voor een oplossing zal zorgen.

Dit blijkt uit een enquête door online platform Ambtenarensalaris.

De enquête werd ingevuld door 3718 ambtenaren, werkzaam bij onder meer gemeenten, rijksoverheid, onderwijs, defensie en politie. Een derde is gemeenteambtenaar. Maar liefst 68 procent van de deelnemers maakt zich zorgen over de eigen koopkracht. Slechts een op de tien is juist positief gestemd hierover, ruim 20 procent is neutraal.

Weinig vertrouwen in reparatie

Volgens het platform heeft ruim drie kwart van de ondervraagden er geen vertrouwen in dat het nieuwe kabinet de dalende koopkracht zal oplossen. Een op de twintig ambtenaren ziet dit juist wel rooskleurig in.

Verwachtingen lopen uiteen

Afgelopen jaar piekten de openstaande vacatures in gemeenten, maar ondanks die krappe arbeidsmarkt ontving een kwart van de respondenten géén salarisverhoging. Iets meer dan de helft kreeg er tot 2 procent salaris bij. Een kleinere groep (19 procent) zag het salaris met meer dan 2 procent toenemen.

Drie op de tien ambtenaren voorzien ook in 2022 geen loonstijging. Een iets kleiner aantal verwacht maximaal 2 procent meer salaris. De overige ambtenaren rekenen op een stijging tussen de 2 en 3 procent, of meer zelfs.

Slinkende spaartegoeden

Voor ruim een kwart van de deelnemers is de grootste financiële zorg het moeten interen op spaargeld. Een op de vijf vreest dat de vaste lasten in het gedrang komen. Ook een op de vijf is bang dat extra’s, zoals uit eten gaan, straks niet meer kunnen. Ondanks het koopkrachtpessimisme maakt 22 procent zich persoonlijk geen financiële zorgen.

Bewuster omgaan met geld

Terwijl de druk op de portemonnee groeit, gaan ambtenaren bewuster om met geld. Ze letten meer op aanbiedingen of kopen minder extra’s. Meer dan een derde gaat niet op vakantie om de financiële huishouding in balans te bewaren. Een klein deel, zo’n 8 procent, neemt geen maatregelen met het oog op de koopkracht.