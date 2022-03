Beleidsadviseur onderwijs? Deze nieuwe cursus is voor jou

Het beleidsveld onderwijs is volop in ontwikkeling. Voor de beginnend beleidsadviseur bij de gemeente is dit een uitdaging om mee aan de slag te gaan. Maar ook voor meer ervaren collega’s is het opfrissen en actualiseren van kennis zeker niet overbodig.

Segment voorziet hierin met de Leergang Onderwijsbeleid voor de gemeente. Hierin komen actuele zaken aan bod voor alle gemeentelijke beleidsmedewerkers onderwijs.

Scholen hebben door de coronapandemie met veel uitdagingen te maken gekregen. Zo werken ze samen met gemeenten aan het herstellen van achterstanden die leerlingen hebben opgelopen.

Inzetten op activiteiten

De partijen stellen samen een Nationaal Programma Onderwijs op. Dit moet leiden tot extra activiteiten voor jeugdigen, zoals taalles, zomerschool, buitenschoolse activiteiten of psychosociale ondersteuning.

Voor welk onderwerp van het onderwijsbeleid je ook aan het werk bent, in een gemeente krijg je altijd te maken met onderwerpen die raken aan ‘jouw’ werkzaamheden.

Onderwijszorgarrangementen

Een goed voorbeeld daarvan zijn de Onderwijszorgarrangementen. Daarin raken de werelden van onderwijs en jeugdhulp elkaar. Dan is het absoluut handig als je ook wat van de Jeugdwet weet, en hoe de gemeente deze uitvoert.

Je krijgt in de leergang niet alleen inhoudelijk informatie, maar ook handvatten voor samenwerking met onderwijspartners en inzicht in jouw rol als gemeentelijk beleidsadviseur.

Ook al sta je zelf niet voor de klas, als beleidsadviseur lever je indirect een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

En daar doen we het voor!

Meer informatie over deze leergang?

Bezoek de website van Segment of neem contact op met onze opleidingsadviseur Marike Grond, via 033-434 50 80 of segment@segment.nl.