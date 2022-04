Hulp bij passend onderwijsaanbod voor Oekraïense kinderen

Een passend onderwijsaanbod voor vluchtelingen uit Oekraïne is momenteel een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) komt nu met een handreiking, die gemeenten helpt en houvast geeft om binnen en buiten kaders te handelen.

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland blijft vooralsnog stijgen. Onder hen zijn veel kinderen onder de 18 jaar waarvoor een plek in het reguliere onderwijs nodig is. ‘Samen staan we voor een grote opgave om deze kinderen en jongeren onderwijs te kunnen bieden,’ zo staat in de handreiking ‘Onderwijs voor kinderen en jongeren.’

Het document is samengesteld onder regie van het ministerie van OCW in samenwerking met verschillende organisaties, zoals VNG. De handreiking is bestemd voor schoolbesturen en gemeenten. ‘Uitgangspunt is dat we kinderen en jongeren zoveel mogelijk ondersteunen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen gedurende hun tijd in Nederland,’ zo staat er onder meer.

Breed informatiepakket

In de handreiking komen onderwerpen aan bod als invulling van het onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. Er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen om houvast te geven bij bepaalde situaties. Verder vinden gemeenten en schoolbestuurders er veel verwijzingen naar bronnen met allerhande informatie.

Ook buiten de kaders

De uitgave is eveneens een hulpmiddel bij het maken van keuzes als de nood hoog is en tijdelijk extra maatregelen nodig zijn vanwege de bijzondere omstandigheden. Er worden verschillende mogelijkheden binnen het huidige kader beschreven, maar ook oplossingen in situaties van overmacht. ‘Scholen en gemeenten benutten eerst de mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving. Maar gegeven de grote instroom van leerlingen uit Oekraïne komt het onderwijsstelsel dermate onder druk te staan, dat de huidige mogelijkheden niet meer in alle gevallen volstaan. Deze handreiking kan benut worden om in die situatie op korte termijn in oplossingen te voorzien.’

Verder aangevuld

Het document wordt de aankomende tijd aangevuld en geactualiseerd als dit nodig is. Op rijksoverheid.nl/onderwijsvooroekraine is alle informatie te vinden over onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne.